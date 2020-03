“NON FARÒ MAI LA PACE CON MORGAN” – BUGO SI GODE IL SUO MOMENTO DI POPOLARITÀ E RILASCIA UN’INTERVISTA A “OGGI”: “MI HA MANCATO DI RISPETTO PROFONDAMENTE. SI È COMPORTATO MALE ANCHE DOPO IL FATTACCIO, CON BATTUTE SU DI ME E OFFESE A MIA MOGLIE. È SEMPRE STATO DIFFICILE LAVORARE CON LUI, MA STAVOLTA HA ESAGERATO” - VIDEO: IL REMIX DI “SINCERO” BY “MEM & J” (QUELLI DI IO SONO GIORGIA)

Anticipazione da “Oggi”

bugo e morgan by osho

In un’intervista esclusiva al settimanale OGGI, in edicola da domani, Bugo parla della sua famiglia, del matrimonio, della paternità, e torna sulla clamorosa lite con Morgan che ha segnato un mese fa il Festival di Sanremo: «Fare pace con lui? Mai, mi ha mancato di rispetto profondamente. Non voglio sentir parlare di riappacificazione, né a livello artistico, né personale. S’è comportato male anche dopo il fattaccio, con battute su di me e offese a mia moglie. È sempre stato difficile lavorare con lui, ma stavolta ha esagerato».

meme su bugo e morgan 2 lite bugo morgan a sanremo

Il cantautore torna con OGGI sul drammatico momento in cui fu costretto a lasciare il palco dopo che Morgan aveva cambiato il testo della sua canzone, irridendolo: «Mia moglie mi ha mandato subito un messaggio: “Sono orgogliosa di te”. Lì ho capito di aver fatto bene ad abbandonare il palco, anche se dentro ribollivo di rabbia… Dopo la mia uscita di scena la Rai mi ha messo a disposizione una stanza per riflettere qualche minuto, mi hanno chiesto se volessi rientrare sul palco, ma per me il Festival era finito lì. Mi sono sentito anche sollevato, mi ero levato dalle scatole una situazione che mi dava tensione da giorni. Non parlo di Sanremo, ma di Morgan. Nell’andarmene, mi sono liberato».

meme su bugo e morgan

MORGAN E BUGO

E alla domanda se Morgan l’abbia più cercato risponde: «Sì, con un messaggio: “Sei contento di essere alto in classifica?”. Non ho risposto, per me non esiste più. Una parte di me è arrabbiata e delusa. Ma l’ondata di affetto del pubblico è stata imprevedibile».

LA TUA BRUTTA FIGURA BUGO E MORGAN MEME SULLO SCAZZO TRA MORGAN E BUGO morgan bugo MEME SULLO SCAZZO TRA MORGAN E BUGO lo scazzo tra morgan e bugo nei messaggi dei baci perugina 3 LO SCAZZO TRA BUGO E MORGAN SUL PALCO DI SANREMO lo scazzo tra morgan e bugo nei messaggi dei baci perugina 4 la docufiction morgan bugo BUGO E MORGAN morgan bugo 5 meme su bugo e morgan 1 bugo e morgan lo scazzo tra morgan e bugo nei messaggi dei baci perugina 1 LO SCAZZO TRA BUGO E MORGAN SUL PALCO DI SANREMO BUGO E MORGAN LA FACCIA DI AMADEUS DOPO LO SCAZZO TRA MORGAN E BUGO BUGO SU FACEBOOK ELOGIA MORGAN E LA LORO GRANDE INTESA morgan bugo tweet bugo morgan MEME SULLO SCAZZO TRA BUGO E MORGAN SUL PALCO DI SANREMO MEME SULLO SCAZZO TRA MORGAN E BUGO LO SCAZZO TRA BUGO E MORGAN SUL PALCO DI SANREMO

LO SCAZZO TRA BUGO E MORGAN SUL PALCO DI SANREMO AMADEUS INSEGUE MORGAN DOPO LO SCAZZO CON BUGO SUL PALCO DI SANREMO lite bugo morgan a sanremo 2 lite bugo morgan a sanremo 3 bugo morgan dietro il palco bugo morgan dietro il palco lite bugo morgan a sanremo 1 meme su bugo e morgan 5 valerio soave a storie italiane lo scazzo tra morgan e bugo nei messaggi dei baci perugina 5 lo scazzo tra morgan e bugo nei messaggi dei baci perugina 6 MATTEO RENZI E GIUSEPPE CONTE COME BUGO E MORGAN la docufiction morgan bugo