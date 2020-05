UN CORRIDOIO PER NON RESTARE CHIUSI FUORI - DI MAIO E FRANCESCHINI PUNTANO A UN RAPPORTO PRIVILEGIATO CON GERMANIA, RUSSIA E CINA PER CONVINCERE I LORO TURISTI A VENIRE IN ITALIA PER FARE VACANZE ''COVID-SAFE''. MA CONTE NON È COSÌ SICURO, SIA PER RAGIONI DI EPIDEMIA CHE PER I NOTI PROBLEMI NEI RAPPORTI TROPPO STRETTI CON MOSCA E PECHINO…