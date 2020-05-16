“NON HA SENSO PROPRIO NIENTE SE NON PUOI STAR CON LA GENTE”- PAOLA CORTELLESI SU INSTAGRAM RECITA UNA POESIA IN ROMANESCO, STILE TRILUSSA, SCRITTA DA UNA SUA AMICA ‘CHE OGNI GIORNO SI PRENDE CURA DEGLI ALTRI’: “BASTA DIO, SO’ DISPERATO. DAMME FIATO. DAMME UN PRATO. DAMME ER VENTO SULLA PELLE, GLI OCCHI SUOI, DU’ STELLE…” – VIDEO

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Da video. corriere.it

paola cortellesi paola cortellesi

L’attrice Paola Cortellesi posta su Instagram una poesia in romanesco: «L’ha scritta una mia amica, donna straordinaria»
 
Paola Cortellesi su Instagram: «”Lettera al Padreterno” della mia amica S, donna straordinaria che ogni giorno si prende cura degli altri e ogni tanto regala poesie.

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'LIBERO' FA LE PULCI ALLA NUOVA REPUBBLICA: IL TERRORISTA SPACCIATO PER FONTE DEL CASO SILVIA ROMANO RISULTEREBBE DECEDUTO NEL 2014 - FELTRI: SEGNALO CHE IL DEFUNTO IN QUESTIONE AVEVA AFFERMATO CHE SILVIA ROMANO ERA UN OSTAGGIO, NON UNA PRIGIONIERA DI GUERRA, QUINDI MERCE PREZIOSA DA BARATTARE IN CAMBIO DI DENARO UTILE A FINANZIARE L' ATTIVITÀ TERRORISTICA. LE NOSTRE CONDOGLIANZE A 'LA REPUBBLICA' - LA REPLICA: "LA DIREZIONE DI REPUBBLICA CONFERMA CHE PIETRO DEL RE HA INTERVISTATO IL PORTAVOCE DAL 2016 DEL GRUPPO JIHADISTA SOMALO AL SHABAAB..."

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