“NON HO MAI BALLATO IN VITA MIA E MI CONSIDERO TOTALMENTE IMBRANATO” – ALAN FRIEDMAN SCALDA L'ANCA SBILENCA PER "BALLANDO CON LE STELLE": "SONO DIMAGRITO 13 CHILI. SONO CRONICAMENTE OBESO, COSA CHE INSIEME CON IL MIO ACCENTO AMERICANO È SPESSO FRUTTO DI PRESE IN GIRO. MI CHIAMANO OLLIO, OPPURE DON LURIO O ANCHE DAN PETERSON. TUTTI PERSONAGGI MOLTO POP” – “MI HANNO DETTO, DI STARE ATTENTO A SELVAGGIA LUCARELLI. IL MIO UNICO PROBLEMA È CHE…”

Renato Franco per il “Corriere della Sera” - Estratti

(...)

No, non è uno scherzo. Alan Friedman sarà uno dei concorrenti di Ballando con le stelle , al via sabato 28 settembre su Rai1. «Appena mi hanno prospettato questa ipotesi non mi pareva plausibile. Non ho mai ballato in vita mia e mi considero totalmente imbranato».

Si è laureato a 20 anni, ha lavorato alla Casa Bianca e al Pentagono, è un’autorità in economia e geopolitica, ha un curriculum lungo chilometri: cosa la spinge, a quasi 70 anni, a una scelta «folle» di questo tipo?

«Tre motivi. Il primo è Milly Carlucci, una donna super simpatica, super intelligente — e a me l’intelligenza affascina sempre —, una grande protagonista della vecchia scuola Rai che dirige questo programma — e lo dico in senso positivo — come un sergente maggiore».

(...)

Il terzo motivo, i volgarissimi soldi?

«Beh, ho chiesto a Milly se avevo capito giusto: tu mi paghi bene e io devo perdere chili? Mi sembrava un ottimo affare, soprattutto rispetto all’idea di andare in una spa, tipo Mességué o Chenot, dove pago mille euro per ogni chilo che perdo. Posti dove in 4 giorni perdo 4 chili e 4 mila euro, mangiando niente».

Nella sua vita è stato più un problema il peso o l’accento decisamente riconoscibile?

«Sono cronicamente obeso, o sovrappeso, cosa che insieme con il mio accento americano è spesso frutto di prese in giro da parte di chi non mi ama. Mi chiamano Ollio, oppure don Lurio o anche Dan Peterson. Tutti personaggi molto pop, ma confido che a Banca Intesa non mi chiamino così...».

Quanti chili ha perso nella spa di Milly Carlucci?

«Ho iniziato una dieta proteica il 29 luglio dopo un’ultima cena a base di porchetta. Non ho mangiato nessun carboidrato, niente pasta, pizza, pane; nessun dolce, zero zuccheri e alcol. Solo carne, pesce, verdura e yogurt. E ho perso 13 chili».

Parte da zero, ma c’è un ballo in cui pensa di poter essere meglio che in altri?

L’ironia è pari al peso pre-dieta. «Preferisco non rispondere a questa domanda, perché svelerei la nostra strategia di gioco agli altri concorrenti e non voglio dare vantaggi a Luca Barbareschi, a Bianca Guaccero o a Federica Pellegrini, dando informazioni cruciali come queste».

Quindi va per vincere?

«Sì, ovvio. La mia maestra dice che potrei restare fino alla fine se mi impegno e gioco il tutto per tutto. Nonostante i tanti impegni professionali, la priorità di questo mio autunno è cercare di arrivare almeno in finale a Ballando ».

Che esperienza è?

«Per gli spettatori Ballando è un programma pop, ma per i concorrenti non voglio dire che sia un viaggio spirituale, ma è come andare a fare un corso accelerato nei marines: ti mettono a sudare, ti bacchettano, sono tutti durissimi questi maestri. Ho visto Luca Barbareschi praticamente bagnato dopo le prove. Io e lui siamo i grandi sudatori del programma».

Giada Lini, la sua maestra, non ha nessun timore reverenziale?

«È una veneta tosta e simpaticissima, molto dura con me. Non sono abituato ad avere una maestra che mi comanda.

(…) Tutti i miei amici — soprattutto le amiche per la verità — mi hanno detto, di stare attento a Selvaggia Lucarelli. Il mio unico problema è che non ho mai guardato una puntata intera di Ballando . Quindi non so perché dovrei stare attento a lei. Penso Selvaggia sia tagliente, ma allo stesso tempo interessante, quindi non ho problemi».

(...)