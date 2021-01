“NON HO MAI DETTO CHE VOGLIO SPARARE A UN PALESTINESE A RAMALLAH DA AGENTE DEL MOSSAD” - CRUCIANI PRECISA: “ERA UN PARADOSSO UTILIZZATO DOPO AVER VISTO LE IMMAGINI DEL POVERO RIDER MALMENATO E RAPINATO. POTREI DIRE, SENZA PROBLEMI CHE È PIÙ PERICOLOSO FARE IL PALESTINESE A GAZA E COMBATTERE L’ESERCITO ISRAELIANO PIUTTOSTO CHE…. SAREBBE STATA LA STESSA IDENTICA COSA. C’ERA OVVIAMENTE DELL’IRONIA…” – VIDEO

Riceviamo e pubblichiamo:

rider picchiato per rubare lo scooter a napoli 1

Caro Dago, in riferimento a quanto avrei detto a proposito dell’episodio dell’aggressione del rider a Napoli, e viste le proteste del mondo palestinese, oltre alle minacce di morte che mi arrivano (di cui me ne fotto), voglio precisare alcune cose: non ho mai detto, mai, che voglio sparare a un palestinese a Ramallah da agente del Mossad. Mai.

Lo si capisce chiaramente ascoltando il file in oggetto. Era un paradosso, e vale questa definizione, utilizzato dopo aver visto le immagini del povero rider malmenato e rapinato. Potrei dire, senza problemi che è più pericoloso fare il palestinese a Gaza e combattere l’esercito israeliano piuttosto che…. Sarebbe stata la stessa identica cosa.

C’era ovviamente dell’ironia, che utilizziamo spesso anche per parlare di cose drammatiche. È il nostro stile, che può piacere o non piacere, ma questo è.

Giuseppe Cruciani

Non volevo e non volevamo entrare nel merito della secolare questione mediorientale, che non fa parte dei nostri temi quotidiani. Di più: nessuno vuole o aspira ad ammazzare esseri umani, a La Zanzara, tantomeno cittadini o rappresentanti del popolo palestinese. Grazie dello spazio che vorrai concedermi.

Giuseppe Cruciani

“PIUTTOSTO CHE FARE IL RIDER A NAPOLI VADO A RAMALLAH A SPARARE AI PALESTINESI COL MOSSAD" - GIUSEPPE CRUCIANI: “HANNO AGGREDITO PER STRADA UN POVERO RIDER CHE FACEVA IL SUO LAVORO. BANDE DI RAGAZZINI CRIMINALI CHE ASSALTANO UN RIDER PER RUBARGLI LO SCOOTER. IN QUALE CITTÀ ACCADE QUESTO?”

