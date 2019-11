Da www.liberoquotidiano.it

Una puntata decisamente sopra le righe, quella di Tu si que vales in onda su Canale 5 sabato 23 novembre. Le più scoppiettanti? Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, legate anche da una lunga amicizia che rende spesso i loro discorsi televisivi molto meno posati e filtrati.

Non a caso, quando in studio si sono presentati un ragazzo e una ragazza che si sono cimentati in uno sport in cui una corda viene sfruttata per prodursi in acrobazie, è scattato un siparietto... piccante. Teo Mammucari, infatti, ha voluto provare alcuni esercizi per dimostrare quanto questi fossero difficili alla Ferilli. Dunque la ha sfidata a fare altrettanto. A quel punto, però, l'intervento della De Filippi, la quale dopo aver notato che l'attrice indossava una gonna, le ha chiesto a bruciapelo: "Ma le hai le mutande?". E la Ferilli: "Non è che ha pensato: Ma te la senti...". Dunque la replica clamorosa: "Non ce l'ho Maria, quindi sono ca*** vostri". Risate del pubblico e di Mammucari, ma nessuna sorpresa a luci rosse...

