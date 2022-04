“NON IMMAGINAVO CHE LE MIE PAROLE FOSSERO RACCOLTE COL PRECIPUO SCOPO DI DENIGRARTI” - ALT! LUIGI BERLINGUER SMENTISCE “IL FOGLIO”, CHE OGGI HA PUBBLICATO UN’INTERVISTA IN CUI L’EX MINISTRO CRITICA LA CUGINA BIANCA: “NON SONO RIUSCITO A PARLARTI AL TELEFONO E QUINDI TI SCRIVO QUESTE POCHE RIGHE PER SCUSARMI. NON MI ERA STATA ANNUNCIATA ALCUNA INTERVISTA. HO SEMPRE PENSATO CHE LE POSIZIONI DI PRESTIGIO CHE HAI OCCUPATO SIANO IL RIFLESSO DELLE TUE INNEGABILI CAPACITÀ…”

LUIGI BERLINGUER

(askanews) – “Cara Bianca, mi accingo ad inviare questa smentita al Foglio affinché la pubblichi. La invio anche a te, affinché ne faccia l’uso che più ritieni opportuno. Con la stima e l’affetto di sempre. Tuo Luigi”.

Luigi Berlinguer ha inviato una lettera a Bianca Berlinguer per scusarsi e comunicare di aver smentito l’intervista pubblicata dal Foglio in cui critica la cugina conduttrice di CartaBianca per l’utilizzo del cognome che porta.

BIANCA BERLINGUER

“Non sono riuscito a parlarti al telefono e quindi – scrive Luigi Berlinguer a Bianca- ti scrivo queste poche righe. Anzitutto per scusarmi, avendo letto ciò che Il Foglio ha rappresentato come mia intervista. In verità, non mi era stata annunciata alcuna intervista da parte del giornalista che mi ha telefonato, il quale mi ha fatto domande su argomenti disparati e mai avrei immaginato che invece volesse confezionare un articolo tutto su di te”.

“Non immaginavo neppure – sottolinea- che le mie parole fossero raccolte col precipuo scopo di denigrarti. Ciò che, ti assicuro, non è mai stata mia intenzione fare. Anzi ho sempre pensato, e lo sai, che le posizioni di prestigio che hai occupato e che ancora occupi, siano il riflesso delle tue innegabili capacità professionali”.

