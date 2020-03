“NON MI FARE PARLARE DI QUELLO CHE È SUCCESSO TRE ANNI FA...” – A “LIVE - NON È LA D’URSO” ELENOIRE CASALEGNO SI SCAGLIA CONTRO VALERIA MARINI PER COME SI E' COMPORTATA NELLA CASA DEL "GFVIP": “VALERIA È MOLTO BRAVA, NON USA PAROLACCE E INSULTI, CI SONO ALTRI MODI. RICORDIAMO CHE TRE ANNI FA DICEVA CHE MARIANA RODRIGUEZ PORTAVA SFIGA PERCHÉ USAVA LE…” - VIDEO

Valeria Marini, fresca di eliminazione dal Grande Fratello Vip,parla della sua esperienza nel reality in collegamento con Live non è la d’Urso nella puntata in onda domenica 22 marzo.

Al centro del dibattito chiaramente il rapporto burrascoso con Antonella Elia che tanto fa parlare sia dentro la casa che all’esterno delle mura di Cinecittà. La Marini però non sembra aver molta voglia di commentare quanto accaduto con la Elia, e a Barbara d’Urso dice: “Ho preso una botta e sono stata insultata.

Ci sono delle problematiche più importanti in questo momento. Non mi interessa parlare di questo argomento. Io ho solo subìto. Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello (Antonella Elia, ndr) non ha fatto altro che insultare tutte le donne”.

Elenoire Casalegno si scontra con Valeria Marini

In studio a Live tra gli altri c’è anche Elenoire Casalegno, che con la Marini ha condiviso l’esperienza della prima edizione del Grande Fratello Vip.

“Beh non sei stata carina nemmeno tu, le hai detto che dimostra 58 anni invece dell’età che ha” interviene Elenoire, che poi pronuncia parole sibilline: “Non mi far parlare, non mi far dire quello che ho visto io 3 anni fa, per cortesia.

Non posso parlare? Questa è aggressione verbale […] Valeria è molto brava, non usa parolacce e insulti, ci sono altri modi. Ricordiamo che tre anni fa diceva che Mariana Rodriguez portava sfiga perché usava le campane tibetane, ve lo siete dimenticato?”

