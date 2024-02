“NON MI PENTO, AVREI POTUTO EVITARE LA PAROLA 'RUBARE', MA NON AVEVO ALCUN DOPPIO FINE” – PARLA MARZIA FORNI, LA GIORNALISTA CHE HA CHIESTO A GEOLIER: “NON TI SENTI DI AVER RUBATO LA VITTORIA?” DOPO IL DOMINIO DEL RAPPER NAPOLETANO AL TELEVOTO DI SANREMO: “INTENDEVO DIRE CHE C’ERANO STATE ESIBIZIONI MIGLIORI. LE DUE SALA STAMPA NON L’HANNO VOTATO, LEGITTIMO CHIEDERSI COME ABBIA TRIONFATO SOLO CON IL TELEVOTO” – “MI ACCUSANO DI RAZZISMO? PER CARITÀ, IO AMO BIGMAMA, ANGELINA MANGO, NON SONO FORSE MERIDIONALI ANCHE LORO?”

Estratto dell'articolo di Maria Francesca Troisi per www.mowmag.com

marzia forni

[…] Fa ancora discutere la vittoria di Geolier nella serata delle cover e dei duetti, tra i fischi del pubblico e le accuse (a sfondo razzista) da casa. Il rapper di Secondigliano è reo di aver “rubato” la vittoria ad Angelina Mango, questo è il termine usato da una giornalista durante la conferenza stampa, che prosegue chiedendogli spiegazioni riguardo “voci che girano” su veri e propri tutorial per spiegare alle persone come votare con 5 sim diverse. […]abbiamo rintracciato la collega, […] Marzia Forni (per Pavia Uno Tv e Escodiradio.it - centro diurnio disabili) per farci spiegare meglio com'è andata.

Si è pentita di quella domanda?

Pentita no, come mi hanno fatto notare i colleghi, avrei potuto evitare la parola “rubare”. Forse era preferibile dire “sottratto”, ma non avevo alcun doppio fine.

Pentita della parola, ma non del contenuto.

Ritengo che nella serata di ieri ci fossero esibizioni migliori, il senso era quello. Le due sala stampa non hanno votato Geolier, ma Angelina, legittimo chiedersi come abbia trionfato solo con il televoto. In queste ore poi hanno fatto il giro del web le sue tattiche (in cui si vede spiegare come inviare il messaggio con il suo codice: “Abbiamo 5 televoti per ogni numero di telefono. Sapit già c ata fa” ndr).

geolier rispone alla domanda di marzia forni 2

[…] Dice che non lo conosceva, quindi non conosceva il fenomeno: unico di Sanremo nella top 50 mondiale, il suo brano è primo ovunque, ha riempito tre volte il Maradona, solo per dirle le ultime…

Ho compreso solo adesso che è molto apprezzato specie dagli adolescenti, e non solo a Napoli.

Si aspettava tutto questo clamore sui social?

Assolutamente no, c'è chi chiede addirittura sia radiata dall'albo...

gigi dalessio geolier quarta serata sanremo 2024

C'è chi l'accusa di razzismo.

Ma per carità, io amo BigMama, Angelina Mango, non sono forse meridionali anche loro?

Mi sembra di capire che questa sera le due Sale stampa non lo voteranno.

[…] La cosa surreale è che ieri sera l'intera sala stampa ha protestato e oggi erano tutti lì a complimentarsi... almeno io sono stata coerente. […].

ARTICOLI CORRELATI

geolier 1 geolier geolier con gue in tagliatore, luche e gigi d'alessio gigi d alessio geolier gigi d alessio luche geolier gue geolier 2 geolier rispone alla domanda di marzia forni 1