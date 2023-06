“NON MI RICONOSCO NELLE FRASI CHE MI SONO STATE ATTRIBUITE" – CLAUDIO LIPPI, DOPO LA DECISIONE DI VIALE MAZZINI DI ESCLUDERE QUALSIASI TIPO DI COLLABORAZIONE CON LUI, VA AL CONTRATTACCO: "HO SUBITO UNA GRAVE LESIONE DELLA MIA IMMAGINE. NON USEREI LA PAROLA FARABUTTO NEANCHE PER IL MIO NEMICO PIÙ ACERRIMO E DIFENDO CON UNA LOTTA CONTINUA LA LIBERTÀ DI SCELTA SESSUALE”

(ANSA) "Ho subito un attacco alla mia privacy in modo maldestro e una grave lesione della mia immagine: sto valutando con il mio ufficio stampa e con i miei legali come contrattaccare": lo dice all'ANSA Claudio Lippi, dopo la decisione di Viale Mazzini di escludere qualsiasi tipo di collaborazione con lui in seguito ad alcune dichiarazioni riportate da organi di informazione e ritenute dall'azienda "lesive della reputazione della Rai e dei propri dirigenti".

"Non mi riconosco nelle affermazioni che mi sono state attribuite: non userei la parola farabutto neanche per il mio nemico più acerrimo e difendo con una lotta continua la libertà di scelta sessuale", sottolinea Lippi, 78 anni. "Sono una persona perbene. E sono anche un cittadino libero e decisamente schierato con il nuovo governo, formato da persone che conosco personalmente, a partire da Berlusconi, e dal rapporto personale con Salvini e Meloni.

claudio lippi e sua figlia a ruota libera

Conosco la capacità, la passione, l'onestà di questa coalizione nel proporre programmi che si possano mettere in pratica, cosa che, da cittadino, non ho rilevato negli ultimi anni con i precedenti governi, né nell'attuale opposizione in cui non c'è coesione. Ma non credo che si possa essere condannabili per queste idee". "Ho 59 anni di lavoro alle spalle, un pubblico che crede in me e nella mia onestà intellettuale e la difenderò fino alla morte", conclude Lippi.

