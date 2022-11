“NON PERDERE L’IRONIA, QUESTO È IMPORTANTE” – ALDO GRASSO: “SI PUÒ IRONIZZARE SULLE DONNE CITATE DA GIORGIA MELONI NEL SUO DISCORSO DI INSEDIAMENTO? CERTO CHE NO. MA SI PUÒ IRONIZZARE SULL’USO DI QUESTO PANTHEON AL FEMMINILE, COME HA FATTO ‘BLOB’, NELLA PUNTATA DEL 28 OTTOBRE. MENTRE GIORGIA MELONI RICORDAVA LE SUE ISPIRATRICI, SI ALTERNAVANO ALLA SOLENNITÀ DEI NOMI ALCUNE IMMAGINI DI ‘UOMINI E DONNE’” – “’BLOB’ HA SOTTOLINEATO ALCUNI FRAMMENTI DEL DISCORSO CON IL BRANO ‘SEMO GENTE DE BORGATA’: COSÌ COME HA MONTATO AL CONTRARIO ALCUNI SPEZZONI STORICI DELLA MARCIA SU ROMA (RETROMARCIA SU ROMA) AFFIDANDO A RENATO ZERO ‘I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA VITA’…”

VIDEO: LA PUNTATA DI BLOB "UN GIORNO DA MELONI" - 28 OTTOBRE

https://www.raiplay.it/video/2022/10/Blob---Puntata-del-28102022-bc37bef1-ab85-48af-bc68-972137a3a3b5.html

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

ALDO GRASSO

Non perdere l’ironia, questo è importante, anche quando è difficile servirsene. Nel suo discorso di insediamento alla Camera dei Deputati, Giorgia Meloni ha citato le donne che l’hanno ispirata: «Tra i tanti pesi che oggi sento gravare sulle mie spalle oggi c’è quello di essere la prima donna capo del governo di questa nazione. Quando mi soffermo sulla portata di questo fatto sento la responsabilità che ho nei confronti di tutte quelle donne che attraversano difficoltà per affermare il loro talento».

blob un giorno da meloni 1

Un ringraziamento del tutto speciale che ha spinto il signor presidente del Consiglio a chiamarle confidenzialmente per nome: da Cristina (Trivulzio di Belgioioso) ad Alfonsina (Strada, pioniera del ciclismo italiano), da Maria (Montessori) a Grazia (Deledda (premio Nobel; e chi la legge più?), da Oriana (Fallaci) a Tina (Anselmi). Secondo lo schema «una grande chiesa che passa da…», tanto per citare Jovanotti.

blob un giorno da meloni 4

Si può ironizzare su queste donne? Certo che no. Ma si può ironizzare sull’uso di questo pantheon al femminile, come ha fatto «Blob», nella puntata del 28 ottobre, «Un giorno da Meloni», firmata da Vittorio Manigrasso. Mentre Giorgia Meloni ricordava le sue ispiratrici, «Blob» alternava alla solennità dei nomi alcune immagini di «Uomini e donne»: i soliti litigi volgari con i nomi delle contendenti bene in vista in un crescendo rossiniano.

blob un giorno da meloni 5

Quando Giorgia pronuncia il nome di Tina (Anselmi) ecco apparire trionfante Tina Cipollari. E il gioco è fatto. Per non farsi mancare nulla, «Blob» ha sottolineato alcuni frammenti del discorso di Giorgia Meloni per la fiducia alla Camera con il brano dei Vianella «Semo gente de borgata»: «Core mio, core mio la speranza nun costa gnente…». Così come ha montato al contrario alcuni spezzoni storici della marcia su Roma (retromarcia su Roma) affidando a Renato Zero «I migliori anni della nostra vita».

blob un giorno da meloni 2