“NON C’È ALCUN SENSO ALLA PRESENZA DI FRANCESCA SOFIA NOVELLO A SANREMO” - SELVAGGIA LUCARELLI DEMOLISCE LA MODELLA: “È LÌ IN QUANTO FIDANZATA DI VALENTINO ROSSI COME GEORGINA ERA LÌ IN QUANTO FIDANZATA DI RONALDO. UNA VOCINA IMBARAZZATA E IMBARAZZANTE - E SE LA NOVELLO SI AZZARDA A DIRE CHE LA SI CRITICA PERCHÉ 'SESSISTI' O 'LE DONNE SONO LE PEGGIORI AMICHE DELLE DONNE' E SCEMENZE DEL GENERE, LA QUERELO IN SEDE PENALE…”

Selvaggia Lucarelli non ci va per il sottile con Francesca Sofia Novello, la super ospite di Sanremo 2020 finita suo malgrado nell'occhio del ciclone per quell'uscita infelice dello "stare un passo indietro" di Amadeus. Nelle sue pagelle per TPI, la giornalista fa una premessa: "Se la Novello si azzarda a dire che la si critica perché 'sessisti' o 'le donne sono le peggiori amiche delle donne' e scemenze del genere, la querelo in sede penale e civile e mi rivolgo alla corte europea dei diritti dell’uomo. Qui non se ne può più di donne furbette, che se dici 'che brutta cosa che hai detto', sei invidiosa, nemica, rivale, bulla, sessista e 'le peggiori sono le donne'".

Poi la Lucarelli procede con la mattanza, entrando nel merito della "performance" della Novello sul palco dell'Ariston: "Francesca è lì in quanto fidanzata di Valentino Rossi come Georgina era lì in quanto fidanzata di Ronaldo. Fin qui siamo nella sfera delle responsabilità di chi le invita, e vabbè. Poi però bisognerebbe provare a dare un senso alla propria presenza. E qui il senso non si trova. Una vocina imbarazzata e imbarazzante, roba che al confronto la Ferragni nella pubblicità Pantene sembra Luca Ward, dialoghi imperdibili tra un 'Come va?' e un 'Sono emozionata', il lancio del direttore d’orchestra fatto da lei che sembra la recita di Natale delle elementari".

