“NON È L’ARENA”, È L’AGCOM! – L’AUTORITÀ RICHIAMA LA TRASMISSIONE DI GILETTI PER LA COPERTURA DEL CASO GENOVESE: "SOTTO IL PROFILO DELLA CONTINENZA, LA TRATTAZIONE DEL MEDESIMO ARGOMENTO IN BEN 12 PUNTATE DEL PROGRAMMA CON SPAZI DI DURATA COMPRESA TRA I 50 E GLI 80 MINUTI, DENUNCIA UN'ATTENZIONE SPROPORZIONATA AL FATTO DI ATTUALITÀ” – VIDEO

ragazza violentata da genovese da giletti

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Agcom ha adottato una delibera di richiamo nei confronti de La7 per il programma Non è l'Arena in merito al caso Alberto Genovese. L'Autorità chiede "il rigoroso rispetto dei principi sanciti nel Testo unico e nei provvedimenti dell'Autorità a tutela di una informazione imparziale e di una corretta modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari e dell'immagine della donna".

YLENIA E MARTINA - LE VITTIME DI GENOVESE A NON E' L'ARENA

Agcom ritiene che "sotto il profilo della continenza, la trattazione del medesimo argomento in ben 12 puntate del programma con spazi di durata compresa tra i 50 e gli 80 minuti, denuncia un'attenzione sproporzionata al fatto di attualità".

YLENIA DEMEO A NON E' L'ARENA CASO GENOVESE NON E' L'ARENA FABRIZIO CORONA OSPITE DI MASSIMO GILETTI SUL CASO GENOVESE LA VITTIMA DI ALBERTO GENOVESE PARLA A NON E' L'ARENA LA VITTIMA DI ALBERTO GENOVESE PARLA A NON E' L'ARENA saverio macri DA GILETTI