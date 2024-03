“NON C’ERANO I SOCIAL MA ERAVAMO IN UNA PICCOLA CITTÀ DI PROVINCIA DOVE SI SA TUTTO” - TIPHAINE AUZIÈRE, LA FIGLIA 40ENNE DI BRIGITTE MACRON, TIRA QUALCHE FRECCIATINA ALLA MADRE RICORDANDO LE “ATTACCHI, MALDICENZE E LE CRITICHE” QUANDO INIZIÒ A CIRCOLARE LA VOCE DELLA RELAZIONE DELLA PREMIER DAME CON L’ALUNNO EMMANUEL MACRON: “UNA SEPARAZIONE È DOLOROSA, E QUANDO C’È UNA PARTICOLARITÀ ANCORA DI PIÙ…”

Stefano Montefiori per Oggi - www.oggi.it

Tiphaine Auzière, 40 anni, avvocata, due figli, ha pubblicato il suo primo romanzo, Assises, ispirato agli esordi di carriera come legale d’ufficio nel Nord della Francia e in cui racconta di abusi domestici e delle battaglie legali in difesa delle vittime.

tiphaine auziere emmanuel macron

In questi giorni si parla molto di lei perché, in occasione della promozione del romanzo, Tiphaine Auzière non si è sottratta alle domande sulla sua infanzia nella famiglia ricomposta della madre Brigitte Trogneux, 70 anni, e di Emmanuel Macron, 46, attuale presidente della Repubblica francese. Brigitte era una insegnante di francese 39enne sposata con tre figli quando cominciò la relazione con l’allievo di teatro Emmanuel, allora 15enne.

Il giorno della separazione dei genitori, nel 1994, Tiphaine aveva 10 anni, mentre sua sorella Laurence era compagna di scuola di Emmanuel, ormai 17enne, alla scuola media-liceo dei gesuiti La Providence di Amiens, piccola città a Nord di Parigi (c’è poi il fratello Sébastien, 49). «Una separazione è dolorosa, e quando c’è una particolarità ancora di più», ha detto Tiphaine Auzière, ricordando «gli attacchi, le maldicenze, le critiche. Non era ancora l’era dei social media, ma eravamo in una piccola città di provincia dove si sa tutto. Ma una famiglia ricomposta può essere un’opportunità, una forma di apertura. I legami di sangue restano, e altri se ne creano».

emmanuel e brigitte macron tiphaine auziere brigitte macron 3

tiphaine auziere brigitte macron 2 tiphaine auziere 4 tiphaine auziere brigitte macron 1 tiphaine auziere 5 tiphaine auziere 2