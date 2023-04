"URBANETTO" CAIRO NON APRE BOCCA, LA DIA, CHIAMATA IN CAUSA DA DAGOSPIA, NON DICE NULLA. DOV'E' LA VERITA'?

Salvatore Baiardo, l'uomo che gestì la latitanza dei fratelli Graviano, aveva rivelato a Massimo Giletti su La7 di una probabile trattativa sull'ergastolo ostativo che avrebbe potuto portare all'arresto di Matteo Messina Denaro. pic.twitter.com/nbW4s0J00a — Alekos Prete (@AlekosPrete) January 16, 2023

massimo giletti 1

LA SMENTITA DI MASSIMO GILETTI

"Smentisco le fantasie che sono state divulgate ad orologeria in queste ore che raccontano di presunte perquisizioni avvenute in casa mia o negli uffici della società che produce “ Non è l ‘ Arena “ . Nessuno ne ‘ oggi , ne’ nelle settimane passate si è presentato per notificarmi atti giudiziari . È inoltre falso che io abbia pagato personalmente e di nascosto il sig Salvatore Baiardo che è stato compensato per le proprie apparizioni nel programma e nello speciale di novembre interamente costruito sulla sua intervista , come un qualsiasi ospite, in maniera trasparente e tracciabile"

(ANSA) - "Tutto si chiarirà al momento giusto". Così Massimo Giletti commenta con l'ANSA la nota de La7 che oggi annuncia la sospensione di Non è l'Arena. "Ognuno ha la sua versione. Non voglio aggiungere altro, non parlo, penso solo ai miei, ai 35 che lavorano con me e si ritrovano ora sbattuti fuori dopo 6 anni.

ARTICOLI CORRELATI

Io ho le spalle larghe, penso solo a loro". Quanto alle voci di perquisizioni spiega: "E' tutto falso, non c'è stata nessuna perquisizione nella mia abitazione. Nessuna notifica delle forze dell'ordine, nulla di nulla. Del resto era tutto facilmente verificabile e riscontrabile".

salvatore baiardo massimo giletti non e l'arena 1 salvatore baiardo massimo giletti non e l'arena 6 salvatore baiardo massimo giletti non e l'arena 5 salvatore baiardo massimo giletti non e l'arena 4

massimo giletti