Con la nuova stagione televisiva ormai alle porte, cuociono a fuoco lento anche le prime indiscrezioni sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle, incluso il nuovo cast. Un gruppo di stelle che sulla carta fa già faville, specie per due nomi che saltano subito all'occhio, e che sfideranno a suon di cha cha cha, rumba e quant'altro altrettanti novelli ballerini (anche se pescati quasi per intero da geriatria).

Due volti che rispondono per la precisione al nome di Enrico Montesano, attore simbolo degli anni 80, finito nell'occhio del ciclone per le sue posizioni negazioniste, e di Lorenzo Biagiarelli, presenza fissa nella cucina di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, e soprattutto fidanzato di Selvaggia Lucarelli, che tornerebbe con gli altri dietro il bancone della giuria. E adesso sì che si aprono davvero le danze.

Ma anziché dilungarci stancamente sul perché o percome compaia in elenco anche forever Er Pomata, che la rete ha deciso di discriminare a vita per le sue posizioni no vax (e no Rai), ci chiediamo piuttosto perché si peschi così sfacciatamente in casa, con un'operazione mediatica che fa il paio a quelle di Chiara Ferragni. Perché è inutile negarlo, il nome del giovane chef cremonese è appetibile più per l'associazione con la nota giornalista che per altro. Non a caso la padrona di casa (Milly Carlucci) ha messo a segno un altro colpaccio, immaginando la curiosità degli appassionati nello scoprire come si comporterà l'integerrima giurata nei confronti del fidanzato danzatore -provetto.

La stessa Lucarelli che nei giudizi per gli altri non è mai particolarmente clemente, e non solamente sul tango, come testimonia anche Fedez, con cui volano stracci sui social a fasi alterne. Tanto da richiamare alla mente i punti salienti del loro ultimo diverbio via web, in cui si accusavano a vicenda di cavalcare l'onda e sfruttare la qualunque per ricevere attenzione, col rapper che alla fine affondava pure il coltello nella piaga, ricordandole di aver usato un video hard privato di Belen e di essersi fatta pagare per fare il podcast sulla sua relazione tossica.

Alla fine il cantante si spingeva pure oltre, con parole quasi profetiche: "Purtroppo io e te non siamo così diversi, come credi. Non pensare di essere migliore di me". Così, tornando ad oggi, se è vero che l'opinionista, forte del suo ascendente, trascinerà con sè il fidanzato alla corte della siora Milly, è anche vero che Chiara Ferragni, al soldo di Amadeus in quel di Sanremo, farà lo stesso, visto che si fa accompagnare da Federico Lucia in un ruolo non ancora specificato. Intanto mamma Rai se la gode, visto che i due programmi fanno già chiacchierare. Con buona pace di Selvaggia, così simile a Fedez, da essere parte dello stesso ingranaggio.

