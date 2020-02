“NON SI VEDEVANO DA TEMPO, È STATO EMOZIONANTE PER TUTTI” - IL MANAGER DEI “RICCHI E POVERI” RACCONTA A “OGGI” COM’È STATO ORGANIZZARE LA REUNION: “CI HO MESSO UN ANNO, ALL’INIZIO ERANO INCREDULI, POI SI SONO CONVINTI” - L’ANALISI DEI TESTI DI SANREMO: LA PAROLA PIÙ USATA È “BENE” (44 CITAZIONI), LA SECONDA “MALE” (41): AMMAZZA CHE FANTASIA! “AMORE” ARRIVA SOLO SETTIMA, CON APPENA 24 CITAZIONI…

SANREMO/IL MANAGER DEI RICCHI E POVERI A «OGGI»: «IL LORO PRIMO INCONTRO DOPO TANTO RANCORE È STATO MAGICO»

Anticipazione da “Oggi”

Il settimanale OGGI, in edicola da domani, ripercorre la storia e la rottura tra i Ricchi e Poveri risolta solo oggi, dopo quasi 40 anni, con il loro ritorno, in quattro, a Sanremo. E ha raccolto le confidenze del loro manager, Danilo Mancuso: «Ci ho messo un anno. Un lavoro impegnativo, certosino». Un lavorio pezzo a pezzo: partendo da Angela Brambati e Angelo Sotgiu.

Poi le telefonate a Franco Gatti e Marina Occhiena. «All’inizio, erano increduli. Era un’idea che arriva dopo anni di lontananza, che doveva essere metabolizzata. Piano piano si sono convinti: anche perché nonostante le vicende della vita abbiano segnato in modo diverso il percorso di ognuno, li accomuna un sentimento puro di affetto e amicizia». Il loro “primo” incontro? «Davvero magico. Non si vedevano da tempo, è stato bello e molto emozionante per tutti», conclude Mancuso.

SANREMO/SU «OGGI» L’ANALISI DEI TESTI: LA PAROLA «AMORE» SOLO SETTIMA TRA LE PIU’ USATE

La parola più usata tra i testi delle canzoni in gara a Sanremo è «bene», con 44 citazioni, e un gradino sotto arriva «male», a quota 41 a pari merito con «mondo». Per trovare «amore» si deve invece arrivare fino al settimo posto in classifica: per la prima volta il sentimento principe di Sanremo scende giù dal podio con appena 24 citazioni, mentre «cuore» è addirittura 15° con 13 ricorrenze.

Lo scrive il settimanale OGGI che nel numero in edicola da domani pubblica l’analisi delle canzoni fatta da Osservatorio di italiani.coop. Nell’edizione ci sono solo tre parolacce: incazzato, stronzo e puttana. Junior Cally porta a casa con la sua «No grazie» il record del termine più ripetuto in un solo brano: no (97 volte). E se dovesse vincere Rancore con «Eden», i suoi 571 lemmi lo porterebbero a scalzare Simone Cristicchi e la sua «Ti regalerò una rosa» del 2007 (462 parole), il vincitore più prolisso di sempre.

