“NON SO DI CHE CAVOLO STATE PARLANDO” – A “NON È L’ARENA” SI PARLA DEL COSIDDETTO CASO “GETTONOPOLI” A CATANZARO E TONINO DI PIETRO CASCA DAL PERO: “IO PENSAVO DI VENIRE A PARLARE CON LA BOSCHI, MANNAGGIA M’HAI FATTO SFUGGÌ QUEST’OCCASIONE” - “MI VUOI FAR PARLA, MA NON HO CAPITO DI CHE STAI A PARLÀ. POI MI DEVI RACCONTARE SE…” - VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

antonio di pietro a non e' l'arena 2

A Non è l'arena di Massimo Giletti, nella puntata in onda su La7 domenica 2 febbraio, si è tornati a parlare del cosiddetto caso Gettonopoli, che vede al centro Marco Polimeni, presidente del Consiglio comunale di Catanzaro. In studio ecco Giulia Zampina, di Catanzaroinforma, che proprio con Giletti sulla questione si è scontrata in modo molto duro negli ultimi giorni. Ma, soprattutto, in studio c'è anche Antonio Di Pietro.

maria elena boschi foto di bacco (2)

E l'ex pm di Mani Pulite, dopo qualche secondo in cui si affronta la vicenda, ammette candidamente di non saperne nulla, tra le risate del pubblico e davanti a un Giletti piuttosto stupito. "Pensavo di venire a parlare con la Boschi, qua non so di che cavolo state parlando", ammette Tonino. Il riferimento è al fatto che fino a pochi secondi prima, in studio e al centro di una lunga intervista, c'era proprio Maria Elena Boschi. E, con discreta evidenza, Di Pietro non vedeva l'ora di confrontarsi con lei. Perché di Gettonopoli non sapeva nulla...

antonio di pietro a non e' l'arena maria elena boschi in vacanza in oman 10 antonio di pietro a non e' l'arena 1 Maria Elena Boschi antonio di pietro a non e' l'arena 3