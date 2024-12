“NON SONO CATTIVO, MI RITENGO BUONISSIMO, SANTO, ASPIRANTE PROFETA” – ANTONIO RICCI RICEVE IL PREMIO “AMICO DEL CONSUMATORE 2024”, CONFERITO DAL CODACONS – IL DISCORSO DEL PATRON DI “STRISCIA LA NOTIZIA”: “NON PARTIAMO MAI CON UN PREGIUDIZIO. USIAMO IL PUNTO DI DOMANDA E NON QUELLO ESCLAMATIVO, CHE È RIGIDO COME UN MANGANELLO. QUESTO SPIEGA PERCHÉ SU PIÙ DI 400 QUERELE CHE ABBIAMO RICEVUTO NON ABBIAMO AVUTO MAI ALCUNA CONDANNA…” - LA BATTUTA SUL MINISTRO URSO: "POTREBBERO DARGLI IL NOBEL PER..."

Da “Striscia la Notizia”

ANTONIO RICCI PREMIATO COME AMICO DEL CONSUMATORE 2024 DAL CODACONS

Oggi, giovedì 12 dicembre, Antonio Ricci ha ricevuto il premio “Amico del consumatore 2024”, prestigioso riconoscimento conferito annualmente dal Codacons. Per “l’instancabile dedizione alla trasparenza e alla tutela dei diritti dei cittadini”, ha ricordato il fondatore e presidente dell’associazione Carlo Rienzi, che ha premiato il papà di Striscia la notizia presso la Sala Congressi di Palazzo Rospigliosi a Roma.

Rienzi ha accolto Ricci chiedendogli se si sia mai sbagliato con qualcuno o qualcosa: «Noi diamo la possibilità a tutti di poter rispondere – spiega Ricci – e non partiamo mai con un pregiudizio su una persona o su qualcosa.

Usiamo il punto di domanda e non quello esclamativo, che è rigido come un manganello. Noi andiamo a chiedere e, se qualcosa non torna, tutti hanno la possibilità di avere il diritto di replica.

CARLO RIENZI - ANTONIO RICCI - PREMIO AMICO DEL CONSUMATORE 2024 - CODACONS

Questo spiega perché su più di 400 querele che abbiamo ricevuto, ormai non le sto più contando, non abbiamo avuto mai alcuna condanna. È per questo che non mi ritengo cattivo, seppur dire che non sono cattivo mi butti giù l’immagine: dentro di me, mi ritengo buonissimo, santo, aspirante profeta».

«Seguire le cause in cui sono coinvolto è un lavoro – continua il papà di Striscia – ormai sto girando tutti i tribunali italiani e potrei fare una Guida Michelin di questi posti che frequento. Frequentando i tribunali di tutta Italia, ti rendi conto dello stato della giustizia, ma soprattutto dell’impossibilità di poter amministrare la giustizia in edifici fatiscenti».

antonio ricci gabibbo

Infine, dopo che in sala viene trasmesso il servizio che il tg satirico ha dedicato agli strafalcioni linguistici del ministro del Made in Italy Adolfo Urso (vedi servizio), Ricci commenta: «Se hanno dato il Nobel a Dario Fo per il suo Grammelot, potrebbero darlo anche a Urso per il suo linguaggio universale».

***

Il premio, destinato a figure di spicco del mondo dell’informazione, dell’economia, della politica e della società civile che si sono contraddistinte per l’impegno e l’attenzione verso i cittadini e i consumatori, viene assegnato ad Antonio Ricci per il prezioso contributo nel promuovere trasparenza e sensibilizzare l’opinione pubblica su temi di rilevanza sociale tramite Striscia la notizia.

antonio ricci con il tapiro d oro

In questi 36 anni, attraverso inchieste memorabili, campagne sociali e battaglie contro i poteri forti, il tg satirico è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini che si rivolgono, spesso esasperati, proprio a Striscia per denunciare ingiustizie, truffe e sprechi di denaro pubblico.

Questa la motivazione completa diffusa dal Codacons:

“Con il suo stile unico, caratterizzato da satira pungente e informazione rigorosa, ha rappresentato un faro di trasparenza e una voce coraggiosa, affrontando con intelligenza e ironia questioni complesse e di grande rilevanza sociale. La sua attenzione verso temi di interesse pubblico, come la recente battaglia sul televoto del Festival di Sanremo 2024, testimonia un’instancabile dedizione alla trasparenza e alla tutela dei diritti dei cittadini. La sua professionalità e il suo spirito critico sono un esempio di integrità al servizio della collettività”.

antonio ricci antonio ricci in regia foto gente antonio ricci intervistato da gente pier silvio berlusconi antonio ricci 4 roma santa e dannata antonio ricci roberto dagostino e giuseppe sala 01 ph antinori antonio ricci antonio ricci foto da gente antonio ricci antonio ricci beppe grillo