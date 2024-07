“NON SONO UNA ESCORT, SFRUTTO SOLO LA MIA BELLEZZA” - LA STAR DI “ONLYFANS” MICHELLE COMI RIVELA DI AVER TROVATO CHI GLI PAGA LA VACANZA: “HA RISPOSTO AL MIO APPELLO, E’ UN IMPRENDITORE DI NOME THOMAS. ORA SONO A VARSAVIA E CI STARÒ CIRCA UNA SETTIMANA. IL TENORE DELLA VACANZA È DI 10MILA EURO AL GIORNO, TRA SHOPPING E CENE NEI RISTORANTI PIÙ BUONI DELLA CITTÀ. LUI MI HA LASCIATO LA SUA CARTA DI CREDITO E NON MI HA DATO LIMITE - MI È CAPITATO DI RICEVERE PROPOSTE DA POLITICI E CALCIATORI, LA MAGGIOR PARTE DELLE VOLTE SPOSATI. UNA VOLTA MI HA ANCHE SCRITTO UN SACERDOTE…”

michelle comi

Elisabetta Murino per fanpage.it- Estratti

"Non capisco perché tutto questo stupore, è una cosa assolutamente normale". Michelle Comi, creator di contenuti su OnlyFans, non si aspettava che il suo appello facesse il giro dei social e scatenasse una polemica.

La 28enne, su Instagram, si è messa alla ricerca di qualcuno che la invitasse in vacanza nel mese di luglio e che rispettasse requisiti ben precisi: hotel a cinque stelle o villa con piscina, soggiorno di almeno due settimane e tanto shopping. Raggiunta da Fanpage.it, ha spiegato in cosa consiste la "proposta decente" che ha accettato e quella già in programma per il mese di agosto. "Ho solo sfruttato la mia notorietà e bellezza, ci tengo a chiarire che non sono una escort", ha anche precisato.

Partiamo dalla fine: in cosa consiste la "proposta decente" che hai ricevuto?

michelle comi 76

Un imprenditore di nome Thomas mi ha contattato in privato e mi ha fatto una proposta con tutti i comfort e un certo stile di vita. Ora sono a Varsavia e ci starò circa una settimana. Il tenore della vacanza è di 10mila euro al giorno, tra shopping e cene nei ristoranti più buoni della città. Lui mi ha lasciato la sua carta di credito e non mi ha dato limite.

Molte non erano abbastanza degne da un punto di vista economico. Qualche imprenditore mi ha parlato di vacanze con 10mila euro in totale, ma con quella cifra io non ci faccio shopping nemmeno una settimana. Una borsa di Prada costa in media 3-4 mila euro, se ne voglio due abbiamo già finito il budget. In un mese non spendo meno di 30mila euro.

(...)

È la prima volta che ti affidi ai social con richieste di questo tipo?

In realtà no. Ad agosto parto per Tenerife insieme a un noto imprenditore di Milano, di cui non posso fare il nome. Ospita me e i miei amici in una mega villa con piscina e paga tutto anche per loro. Spenderà circa 50mila euro a settimana.

michelle comi 55

Come sei riuscita a non pagare mai una vacanza nella tua vita?

Ho solo sfruttato la mia notorietà e la mia bellezza. Noi donne possiamo tutto, alla fine basta veramente poco. Non è necessario fare quello che tutti pensano. Ci tengo infatti a chiarire che non sono una escort, non do nulla di sessuale in cambio. Spesso e volentieri magari questi uomini cercano solo la compagnia di una bella donna.

“L’uomo deve pagare se vuole farsi una vacanza con me”, è una provocazione o davvero il tuo pensiero?

La penso sul serio così. Se ne ho la possibilità, perché devo pagarmela da sola?

(...)

La richiesta più strana che hai ricevuto?

Mi è capitato di ricevere proposte da politici e calciatori, la maggior parte delle volte sposati, ma non faccio i loro nomi per non intaccarne l'immagine pubblica. Una volta mi ha anche scritto un sacerdote.

Recentemente hai parlato di "bonus chirurgo" e l’hai definito più utile del "bonus psicologo". Cioè?

michelle comi 8 michelle comi 20

Credo che il bonus chirurgo sia una felicità istantanea, una soluzione veloce ai problemi. Lo psicologo magari ha bisogno di anni per arrivare a risolvere certe problematiche. Io ho rifatto il seno due anni fa e il naso lo scorso dicembre, in terapia invece non ci sono mai andata.

michelle comi 21 michelle comi 22 michelle comi 19 michelle comi 16 michelle comi 12 michelle comi 11 michelle comi 7 michelle comi 6 michelle comi 5 michelle comi 1 michelle comi 9