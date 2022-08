ELVIRA SERRA per corriere.it

gina lollobrigida 2

La Bersagliera non smette di combattere. Nemmeno a 95 anni. La prossima sfida è quella elettorale: sarà capolista al collegio uninominale del Senato a Latina, per Italia sovrana e popolare, la lista promossa da Partito comunista, Patria socialista, Azione civile, Ancora Italia e Riconquistare l’Italia.

Gina Lollobrigida, ma è matta?

Ride. «Ma no. Ero solo stufa di sentire i politici litigare tra loro senza mai arrivare al dunque».

E se sarà eletta, per cosa farà la prima battaglia?

«Mi batterò perché sia il popolo a decidere, dalla sanità alla giustizia. L’Italia sta messa male, voglio fare qualcosa di buono e positivo».

Draghi, come premier, le è piaciuto?

«Mah, mi piaceva, però... Rispetto il suo lavoro, ma non lo condivido».

gina lollobrigida andrea piazzolla

E cosa pensa dei suoi colleghi di partito? Chi le piace?

«A me piaceva Gandhi per il suo modo di fare, per la non violenza. Ed ero molto amica di Indira, la vedevo ogni volta che veniva a Roma. Era una donna straordinaria».

Guardi che la politica è un gran lavoro di tessitura. Non ci sono dei politici con i quali vorrebbe collaborare?

«Io collaboro con tutti. Basta che sia per il bene dell’Italia».

Ma dove trova le forze?

«Finché c’è l’energia, la uso per cose importanti, soprattutto per il mio Paese».

Quando ha deciso di candidarsi?

«Ne ho parlato con il mio avvocato, Antonio Ingroia, e ho preso questa decisione».

gina lollobrigida 3

Se dovesse vincere, Andrea Piazzolla, il suo figlioccio, le farà da portaborse?

«No. Farò questa esperienza senza di lui».

Nel ‘99, quando si candidò al Parlamento europeo con i democratici di Romano Prodi, pur ottenendo diecimila preferenze non fu eletta.

«È stata una esperienza, nella vita si può perdere e si può vincere».

Farà la campagna elettorale?

«Non ci siamo ancora organizzati, ma se serve la farò».

Ma Francesco Lollobrigida, Fratelli d’Italia, è un parente?

«Credo di sì. In questi giorni di Lollobrigida ne ho trovati tanti».

gina lollobrigida e andre piazzolla a live non e' la d'urso 1

GINA LOLLOBRIGIDA ANTONINO INGROIA GINA LOLLOBRIGIDA ANTONINO INGROIA MONICA VITTI GINA LOLLOBRIGIDA ALBERTO SORDI gina lollobrigida e andre piazzolla a live non e' la d'urso 2 MILKO SKOFIC GINA LOLLOBRIGIDA