Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

“Io direttore de l'Unità? Non sono stato contattato, non ho ricevuto nessuna offerta. Sarebbe divertente perché sarei l'unico tra gli ultimi direttori di quel quotidiano ad aver diffuso il giornale: a 14 anni giravo per Cinecittà a distribuire l'Unità coi militanti”.

Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Luca Telese, indicato da più parti come possibile direttore della nuova Unità. Si parla di un possibile Maurizio Belpietro come editore. Lei è a conoscenza di questa possibilità? “Io non conosco questa ipotesi, per ora l'editore de l'Unità si chiama Pessina”. Che giornale sarebbe con Telese alla guida? “A prescindere dall'editore, sicuramente non ci sarebbero attacchi alla Cgil. Il giornale parlerebbe al grande popolo delle sinistre”. Insomma, non è stato contattato ma se lo facessero come risponderebbe? “Non sono stato contattato ma se me lo chiedessero, se ci fossero le condizioni, potrei prendere la proposta in considerazione”.

