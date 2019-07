25 lug 2019 09:38

“NON SOPPORTO DICAPRIO. NON SA RECITARE” – BRAD PITT INTERVISTATO DA "OGGI" PRENDE IN GIRO IL COMPAGNO DI SET DI “C’ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD” DI TARANTINO: “È UN TIZIO INSOPPORTABILE” – “CHI È IL MIO MIGLIORE AMICO? NON È UNA PERSONA SINGOLA. HO UN GRUPPO DI AMICI DA 30 ANNI CHE HO INCONTRATO A HOLLYWOOD. SONO ARRIVATO CON 50 DOLLARI IN TASCA E…” – VIDEO