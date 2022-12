21 dic 2022 17:51

“NON È STATA UNA VIOLENZA SESSUALE, È STATO UN SEMPLICE BUFFETTINO!” – GIUSEPPE CRUCIANI A “LA ZANZARA” SI INCAZZA PER LA CONDANNA A 1 ANNO E 6 MESI ALL’UOMO CHE PALPÒ IL CULO ALLA GIORNALISTA GRETA BECCAGLIA: “UNO NON PUÒ ESSERE CONDANNATO E AVERE LA VITA SEGNATA PER SEMPRE PER AVER DATO UN BUFFETTINO VELOCE" - "È STATO CONDANNATO PER UN SEMPLICE MOTIVO, PER DARE UN ESEMPIO. CHI HA TRATTO VANTAGGIO DA QUELLA VICENDA?”