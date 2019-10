“NON VENGO”, MORGAN NON SI PRESENTA A "LIVE-NON E’LA D’URSO": QUAL E’ LA VERITA’? - IL CANTANTE SPIEGA I MOTIVI DELLA BUCA DATA A 'BARBARIE' SU FACEBOOK: “È INUTILE CHE MI TRASCINIATE, SONO ESAUSTO DI TUTTE QUELLE ASSURDITÀ CHE SI DICONO SUL MIO CONTO” - LA D'URSO NON CI STA: “MORGAN E' UN ARTISTA CHE NON RISPETTA GLI ARTISTI. NOI NON PRENDIAMO IN GIRO NESSUNO” - VIDEO

Ida Di Grazia per leggo.it

Non è la D'Urso, Barbara va in onda anche senza Morgan: «E' un artista che non rispetta gli artisti». Come fu per Pamela Prati, Barbara D'Urso nonostante la buca all'ultimo minuto del cantante - verso le 18 Morgan ha annunciato che non sarà in studio - manda comunque il blocco che lo riguarda e lo "distrugge".

L'ospite viene annunciato, lui non si presenta, resta un divano vuoto. La prima a farlo fu Pamela Prati, domenica sera, durante la diretta della sesta puntata di Live non è la D'Urso, lo ha replicato anche Morgan

«Come vedete Morgan non c'è - spiega la D'Urso seduta su un divano vuoto - l'ospitata di questa sera era stata confermata dall'avvocato di Morgan con un contratto per un'intervista concordata, tra i vari argomenti anche la sua casa. Lui ha coinvolto mediaticamente tutti, noi per primi. Noi non prendiamo in giro nessuno e proprio per questo vi faccio vedere come avrei iniziato questa intervista con Morgan». La D'Urso lancia il primo video in cui racconta lo sfratto del cantante, poi sottolinea che a voler rendere noto a tutti la sua situazione è stato fin da subito Morgan, così manda il servizio di Striscia la Notizia.

«Verso le 17 telefona il manager di Morgan al produttore di Live e dice ' Morgan non viene più, non posso dire perchè lo comunicherà lui sui social?. Alle 18 Morgan ha scritto le motivazioni sui social, su facebook, e ora spieghiamo tutto». La D'Urso legge, in modo particolarmente teatrale, il post che Marco Castoldi ha pubblicato su Facebook.

«La domanda è ma Morgan con chi l'ha avuto questo meraviglioso dialogo? Non con noi, non ne sappiamo niente, la nostra autrice ha provato a parlare con lui ma Morgan era sempre impegnato, questo terrificante dialogo con chi l'hai avuto? Noi non sappiamo cosa ti hanno detto i tuoi avvocati, il tuo staff, guarda se non sei contento di stare qui stai a casa e chi se ne frega. Siamo basiti! Io penso che Morgan è sicuramente un grandissimo artista ma penso che sia un artista che non rispetta altri artisti e non parlo di me Barbara D'urso che non sono nulla, ma parlo dei giornalisti che hanno lavorato in questa settimana, sono artisti anche gli operai che hanno fatto l'una di notte per fare le prove e capire come portare il piano per far suonare Morgan, sono artisti tutti coloro che hanno organizzato il collegamento con Vittorio Sgarbi. Per quanto mi riguarda il discorso è chiuso qui, ci vediamo tra pochissimo»

MA STASERA NON CI SARÀ IL MINISTRO NÉ IL SINDACO E SGARBI È AL TELEFONO.

QUINDI RITORNO SU CIÒ CHE HO SEMPRE DETTO: NO GRAZIE.

Dal profilo Facebook di Morgan

Io non vado da Barbara D’Urso questa sera, nonostante abbiano pubblicizzato che ci sarei andato. Vi dico perché, anche se sono dinamiche che andrebbero tenute riservate. Ma sono esausto di tutte quelle assurdità che poi si dicono e si scrivono sul mio conto, fasulle, frutto di una non conoscenza dei fatti. Sono solo un incontrollato mare di delirio impietoso e impreciso, su cui cercherò di aprirvi gli occhi perché le cose prima di essere giudicate vanno conosciute e valutate.

Perché arrivo all’ultimo momento a dire: non ci vado? Semplice, perché io che non ci vado lo dico sin dalla prima volta che mi viene richiesto, gentilmente. E rispondo altrettanto gentilmente no, grazie, ringrazio tanto ma no. E dopo un giorno ritornano e io rispondo ancora no. Mi chiedono perché. Non è il mio mondo, rispondo, non guardo la tv, non ho tempo, sto lavorando e quel mondo non mi appartiene. Ma ti diamo tanti soldi: no grazie, non mi interessa. Ah va beh, contento tu. Ritornano all’attacco il giorno dopo: ti diamo veramente tanti soldi.

No. No grazie, basta, mi state un po’ rompendo. Ho detto no. E andiamo avanti così per mesi. Esasperato, un giorno mi dicono “ti diamo tutto ciò che vuoi”.

Voglio un pianoforte, suonare e parlare di musica. No, devi parlare dello sfratto, di Jessica e di Asia. No no no no no no no no no no. Ok, puoi avere il pianoforte, però devi parlare di sfratto.

No.

Ti diamo il triplo.

No.

Ti diamo il piano e il triplo.

No.

Cosa vuoi allora?

Voglio che mi lasciate in pace, non voglio andare in questo tipo di programmi.

Ma ti facciamo parlare della casa.

Ah sì?

E non ci sono i giornalisti avvoltoi? E non c’è il gossip? E non ci sono gli stronzi?

No, parli della casa.

Ma con chi ne parlo? Io della casa voglio parlare con chi può fare qualcosa.

Dicci con chi vuoi parlare.

Con il Ministro Franceschini.

Ok, poi chi altri?

Se si può mi piacerebbe una conversazione seria sul tema della casa d’artista con il Ministro, Vittorio Sgarbi e il sindaco di Monza.

Insomma, per farla breve mi strappano un sì, con dolore, con esasperazione, con mille specchietti per le allodole.

Ma stasera non ci sarà il Ministro né il sindaco e Sgarbi è al telefono.

Quindi ritorno su ciò che ho sempre detto: NO grazie.

E non mi pare di essere particolarmente incomprensibile. Cosa vuol dire no? Vuol dire no. È inutile che mi trasciniate, io non voglio andarci, non ho mai voluto e se l’ho fatto era perché mi hanno trascinato. Oggi ho la forza di non farmi di nuovo trascinare. Chiedo scusa ma sono chiaro e inequivocabile.

