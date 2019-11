28 nov 2019 18:17

“NON È VERO CHE NON HO MAI INVITATO TRAVAGLIO” - VESPA RISPONDE AL DIRETTORE DEL "FATTO": “NON HA MAI MESSO PIEDE NELLO STUDIO MA HA PARTECIPATO IN COLLEGAMENTO IL 4 DICEMBRE 2016, FORSE NON HA RESISTITO ALLA TENTAZIONE DI FESTEGGIARE LA SCONFITTA DI RENZI AL REFERENDUM” - “OGNI ANNO IN QUELLA DATA CELEBRIAMO IL TRAVAGLIO DAY, CI RIUNIAMO IN RACCOGLIMENTO COME APOSTOLI E…”