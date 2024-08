“NON È VERO CHE NON VOLEVO TRASFERIRMI A MILANO” - ALICE CAMPELLO TORNA A PARLARE DELLA ROTTURA CON MORATA E SMENTISCE L’ATTACCANTE ROSSONERO SECONDO CUI LEI VOLEVA RESTARE IN SPAGNA PER EVITARE UN ALTRO TRASLOCO – LE REAZIONI SUI SOCIAL - "PAREVA STRANO CHE PER UN TRASLOCO FINISSE UNA STORIA D'AMORE CON QUATTRO FIGLI"; “SAPPIAMO CHE TORNERETE ASSIEME. NON VI SI PUÒ VEDERE SEPARATI DAI…”

corrieredellosport.it

Alice Campello è tornata a parlare della separazione da Alvaro Morata, smentendo le ultime dichiarazioni del calciatore, che ha negato di aver tradito l'ormai ex moglie, come insinuato da qualcuno. Intervistato dal giornalista Javier de Hoyos per la televisione spagnola De Corazón, il nuovo attaccante del Milan ha rivelato: "Alice voleva restare in Spagna, non voleva un altro trasloco. Nonostante visioni discordanti, il nostro rapporto resta ottimo per il benessere dei nostri quattro figli. Ma indietro non si può tornare". Dichiarazioni che sono state riprese dalla pagina Instagram della rivista Chi e alle quali ha replicato direttamente la Campello.

"Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco. Non ci sarà alcun ripensamento, la relazione è finita": queste le parole di Alvaro Morata evidenziate da Chi. Parole alle quali ha risposto Alice Campello con un secco: "Ma non è vero". Una replica che ha fatto gioire i fan più romantici, che sperano ancora in un ritorno di fiamma tra i due, legati da ben otto anni. Altri invece hanno ribadito: "Pareva strano che per un trasloco finisse una storia d'amore con quattro figli"; "Non avevo dubbi Alice…hai sempre seguito Alvaro! Lasciali parlare!"; "Lo sapevamo così come sappiamo che tornerete assieme. Non vi si può vedere separati dai.

