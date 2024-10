“LA NONNA VOLEVA CHE MIO PADRE DIVENTASSE PRETE, MA POI HA CAPITO CHE LA SUA STRADA ERA UN’ALTRA” – LORENZO TANO, IL FIGLIO DI ROCCO SIFFREDI, SI RACCONTA: “IL PORNO? SIAMO CRESCIUTI IN QUESTO MONDO, SENZA SORPRESE E SENZA DISAGIO. I MIEI GENITORI NON HANNO MAI NASCOSTO NULLA. SICURAMENTE ANCHE LORO HANNO AVUTO MOMENTI DIFFICILI. MIO PADRE È RIUSCITO A DISTINGUERE IL LAVORO DALLA VITA IN FAMIGLIA. IL PORNO È COME UNA FABBRICA, MANCANO I SENTIMENTI” – “OGGI LAVORO CON ROCCO COME REGISTA, MA A CHI MI DOMANDA SE CONTINUERÒ QUANDO LUI SMETTERÀ, RISPONDO DI NO. LUI È LUI…”

Estratto dell’articolo di di Bettina Bush per www.repubblica.it

«Noi siamo cresciuti in questo mondo, senza sorprese e senza disagio. Credo che mio padre sia stato molto invidiato rispetto ad altri colleghi e i suoi video hanno raccolto oltre 3 miliardi di visualizzazioni». Lorenzo Tano, classe ‘96, dice di non aver mai vissuto con imbarazzo il fatto di essere il figlio di un pornodivo, Rocco Siffredi. E racconta la sua infanzia particolare. […]

Sono rimaste queste passioni?

«Avrei voluto fare il pilota di Formula 4 e delle Frecce Tricolori, ma sono troppo alto. Il nostro campo da cross è rimasto, ma non lo usiamo, in quel terreno vengono girate le produzioni cinematografiche della Siffredi Academy. Ci vivono anche animali che erano stati maltrattati, due cavalli, un asino, un’alpaca, dei cani che mio padre ha recuperato per farli vivere meglio.»

[…] Oggi lavora anche con suo padre come regista, e nel backstage.

«Molte cose non me le ha mai dette, ma le ho capite studiando i comportamenti in famiglia. Mi piace osservare, non ricordo parole o discorsi, ma piuttosto principi, come il rispetto e l’importanza di una comunicazione chiara, diretta e trasparente».

Come vivete questo tipo di successo in casa Siffredi?

«Rocco ci ha spinto a seguire le nostre passioni, è convinto che se ci credi veramente, il successo arriva, certo ognuno se lo crea a modo suo. Lui crede molto nella libertà. Io devo ancora capire bene i miei obiettivi. Adesso lavoro con mio padre, ma a chi mi domanda se continuerò quando lui smetterà, rispondo di no. Lui è lui».

Mai pensato di chiamarsi Lorenzo Siffredi?

«In realtà mi chiamo Lorenzo Siffredino Carmela (il nome di mia nonna) Tano»

È vero che Carmela voleva che suo figlio Rocco diventasse prete?

«Ci teneva, ma poi ha capito che la sua era un’altra strada e lo ha accettato».

Siete una famiglia unita, esiste una formula?

«I miei genitori non hanno mai nascosto nulla, hanno un accordo, sicuramente anche loro hanno avuto momenti difficili. Mio padre è riuscito a distinguere il lavoro dalla vita in famiglia. Il porno è come una fabbrica, mancano i sentimenti».

Crede che sua madre Rosa sia stata gelosa di un marito come Rocco?

«Sicuramente, ma in famiglia ci siamo abituati a separare questi due mondi. Ogni coppia deve trovare la sua strada».

[…] Passando al lavoro, quali sono i suoi progetti attuali e futuri?

«Insieme a mio padre abbiamo lanciato una piattaforma sull’educazione sessuale a 360 gradi: per diventare una pornostar e anche per insegnare alle persone come approcciarsi meglio al sesso, la Siffredi Academy. Rocco improvvisa, tante volte sono io che gli do dei consigli; abbiamo girato oltre 300 video, vogliamo arrivare a 6 mila in 3 lingue».[…]

