“LA NOSTRA STORIA NON POTREBBE SOPRAVVIVERE A UN TRADIMENTO” – ILARY, FACCE RIDE! A “BELVE” LA BLASI TORNA A PARLARE DELLA CRISI CON FRANCESCO TOTTI E FA FINTA CHE VADA TUTTO BENE, NONOSTANTE LA FOTO CHE RITRAE NOEMI BOCCHI ALLO STADIO A POCHI METRI DAL MARITO: “CHI C’È DIETRO QUELLA CHE HO CHIAMATO MACCHINAZIONE? LA CERTEZZA NON CE L’AVRÒ MAI, FACILE PUNTARE IL DITO CONTRO I SOLITI NOMI” – E SULLA FRECCIATA A SIGNORINI: “VOLEVO FARGLI UN COMPLIMENTO” – “SONO SEMPRE CONTENTA DI AVER CHIAMATO MIA FIGLIA CHANEL. NELLA ROSA DEI NOMI C’ERA ROMA…” - VIDEO

ILARY BLASI A BELVE

ILARY BLASI A BELVE

COMUNICATO STAMPA

ilary blasi 8

Torna Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, il venerdì alle 22.55 su Raidue, con un ciclo di dieci puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare. Intervistate con lo stile diretto, graffiante e senza fronzoli della giornalista che fa emergere luci ed ombre delle sue ospiti

francesca fagnani 2

In questa puntata di Belve va in onda una intervista inedita, intima e divertente di Francesca Fagnani a Ilary Blasi, durante la quale la nota conduttrice nonché moglie di Francesco Totti, ripercorre tutti i passaggi importanti della sua vita privata e della sua carriera.

Sollecitata dalle domande della Fagnani, si sofferma a lungo sulla notizia del presunto tradimento di Francesco Totti. Fagnani chiede:” la vostra storia d’amore potrebbe sopravvivere a un tradimento, dell’una e dell’altro?”. Blasi risponde prontamente: “No, né dell’uno né dell’altra”.

noemi bocchi foto mezzelani GMT

La Fagnani torna poi sulla foto che ritrae una ragazza allo stadio a pochi metri da Totti, origine della notizia del presunto tradimento: “lei ha raccontato che dietro quella foto ci fosse una macchinazione, si è chiesta chi fosse l’artefice?”

La Blasi risponde” avevo altro a cui pensare in quel momento e non a chi...”La Fagnani ribatte: “ha pensato che fosse un complotto ma non si è chiesta ad opera di chi?” La Blasi allora: “no, tanto la certezza non ce l’avrò mai, è facile puntare il dito contro i soliti nomi...”

ilary blasi e francesca fagnani

Spinta poi dalla insistenza della Fagnani, Blasi chiarisce il senso della battuta che nella prima puntata del grande Fratello ha fatto a Signorini, specificando che voleva fargli un complimento.

La Blasi risponde alla Fagnani che le chiede del perché avessero scelto per all’attuale Isola dei famosi sempre gli stessi personaggi. La Blasi risponde: “i professionisti dei reality”. Infine, divertendosi molto e con qualche imbarazzo, alla domanda della Fagnani su quale fosse la rosa dei nomi che aveva previsto per figlia Chanel....risponde: la verità? Roma!

francesco totti ilary blasi 7 ilary blasi 1 noemi bocchi foto mezzelani gmt 073 francesca fagnani 1 ilary blasi ilary blasi 6 ilary blasi noemi bocchi foto mezzelani gmt 047 noemi bocchi foto mezzelani gmt 034 francesco totit e noemi bocchi allo stadio noemi bocchi foto mezzelani gmt 069 noemi bocchi NOEMI BOCCHI noemi bocchi noemi bocchi noemi bocchi foto mezzelani gmt 064 noemi bocchi noemi bocchi noemi bocchi noemi bocchi foto mezzelani gmt 031 noemi bocchi foto mezzelani gmt 023 noemi bocchi foto mezzelani gmt 068 noemi bocchi foto mezzelani gmt 070 ilary blasi 5

noemi bocchi foto mezzelani gmt 072 ilary blasi ilary blasi 2 ilary blasi 3 ilary blasi 4