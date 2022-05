Ivan Rota e l’indiavolato Sor Rotella per Dagospia

ilona staller putin

L’Isola dei Famosi ha ringalluzzito Ilona Staller che ha organizzato una serata con la proiezione di Senza Buccia, il suo film ( non hard) di culto in tutto il mondo. Poi, dopo essersi dichiarata a Putin per una notte con lui in cambio del cessate le armi, ha candidamente dichiarato di trovare Ilary Blasi molto sexy e che sarebbe una perfetta pornodiva.

ilary blasi

Secondo alcuni esperti, il bacio gay al suo batterista chitarrista Boss Doms avrebbe contribuito all’eliminazione di Achille Lauro dall’ Eurovision in quanto molto stati sono ancora bacchettoni. Stessa cosa per Giorgia Soleri che ora appare quasi come una collegiale, ma le sue foto completamente nuda ,e le sue dichiarazioni, a livello internazionale potrebbero nuocere ai Maneskin. Il leader Damiano non ha mai commentato i comportamenti della fidanzata ( si offenderà se la chiamiamo così?) ma il malcontento nel suo entourage continuerebbe.

Ma chi cura il look di Alessandra Amoroso? Capelli tagliati a scodella, vestaglietta come abito al concerto di Radio Italia in Piazza Duomo a Milano. A completate questo quadro di gran gusto, la cantante si é tolta le scarpe come una rockstar. Chiamate qualcuno…

A proposito di raffinatezza, all’Isola dei Famosi, Ilary Blasi chiama il Roger Balduino in zona nomination dopo una prova in cui ha inalato molta acqua e la conduttrice dice che sta “spurgando”. Il concorrente dopo aver soffiato il naso mostra addirittura ai telespettatori il fazzoletto con lo spurgo! É finito al televoto con Maria Laura De Vitis, l’ex finta fidanzata di Paolo Brosio.

roger balduino1

Ormai i concorrenti hanno incassato e quindi affanculo Isola dei Famosi. Dopo la notizia del prolungamento del reality sino al 27 giugno si sono ritirati Guendalina Tavassi che dice di non poter mancare al diciottesimo della figlia, Alessandro Iannoni che é “indietro” con l’università, Licia Nunez perché il suo percorso lo ha già fatto e infine Blind perché ha problemi personali. Scuse migliori no?

Sta diventando imbarazzante la gag di Nicola Savino che porta gli improponibili occhiali di Luca Di Carlo, l’avvocato di Cicciolina. Ora anche Alvin, inviato all’Isola dei Famosi, li indossa. Forza autori, datevi da fare …

"Un errore fondamentale della mia vita è aver detto no a Francesco Nuti quando mi propose 'Io, Chiara e lo Scuro'. Un altro no lo dissi a Silvio Berlusconi quando mi offrì di andare a Canale 5". Ecco le parole di Donatella Rettore durante il suo "passaggio" a "L'autostoppista" su Rai Isoradio

guendalina tavassi 23

da Igor Righetti che ha poi chiesto alla cantante quale conduttore le fa cambiare canale? "Alessandro Cattelan - ha detto - in quanto non lo trovo né bello né divertente".

Ieri sera su Canale 5 è andato in onda una puntata serale di Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti e c’è stato da ridere. Tutto è accaduto quando in studio ha fatto il suo ingresso Carmen Di Pietro come concorrente. In molti a casa sono rimasti a bocca aperta per la presenza. Sui social c’è chi ha iniziato a chiedere: “Ma non sta all’Isola dei Famosi?”. Un po’ d’attenzione in più sarebbe gradita.

A Domenica In è stato ospite il vincitore di Amici 2022 Luigi Strangis. Ospitata che ha fatto molto discutere i fans che si sono lamentati perché il cantante è entrato in studio quasi al termine della programmaNessuna intervista profonda, pochi gli argomenti trattati, ad esempio, della storia d’amore nata nel talent show di Mediaset con Carola non si è detto nulla. Ma il tutto era concordato in questo modo e Mara Venier gli ha fatto tutti i complimenti possibili.

achille lauro boss doms

Alcune settimane fa Manuel Bortuzzo doveva presenziare a Domenica In per presentare il film Rinascere andato in onda su Rai 1. Quella ospitata però fu annullata all’ultimo momento perché a quanto pare la Rai si sarebbe infastidita perché l’ex gieffino era stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, il pomeriggio precedente. Gli internauti si sono scatenati perché Luigi Strangis, ospite ieri a Domenica In era stato anche lui ospite di Verissimo il giorno prima.

Torniamo all’Isola dei (non) Famosi: Edoardo Tavassi vedendo Mercedesz Henger insieme a Luca Daffrè, si è lasciato sfuggire una frecciata verso la sua ex fiamma: “Ha trovato il rimpiazzo già. Sono stato rimpiazzato subito”, rivolgendosi a Carmen Di Pietro e alla sorella Guendalina che ha replicato: “Conoscendo mio fratello, non le ha messo su una croce, ma tutto ciò che è presente sull’isola”. Amen.

achille lauro boss doms 44

“Un grandissimo Milan vince il suo 19esimo Scudetto. Onore a Pioli ma sul Podio anche Simone Inzaghi e comunque vada, Davide Nicola”, ha scritto su Instagram la più famosa giornalista sportiva Paola Ferrari. Contattata da MOW, ha detto:”Ho sempre creduto nella forza del Milan, quando tutti dicevano Inter. La voglia di riscatto e di tornare grandi è stata fondamentale: 10 a Pioli. ma anche un bel 9 a Simone Inzaghi…”

Prosegue con successo, sino all’11 settembre 2022, la grande mostra personale “David LaChapelle. I Believe in Miracles” al Mudec di Milano illuminata da Francesco Murano. L’esposizione, che ha contato 9564 visitatori al 15 maggio, è il risultato di un percorso di ricerca artistica che dura da una vita e che racconta un David La Chapelle inedito e, per certi versi, inaspettato. In mostra oltre 90 opere tra grandi formati, scatti site-specific e nuove produzioni.

alessandra amoroso

Zacinto pubblica “Visioni” di Piero Salvatori, il primo QR Concert ®, un libro per leggere e ascoltare musica sul proprio telefono. L'introduzione di Ornella Vanoni in copertina sottolinea l’originalità della proposta. La presentazione del libro da ADI Design Museum (Piazza Compasso d’Oro 1 - ingresso da via Ceresio 7 - Milano), alla presenza dell’Autore Piero Salvatori e Ornella Vanoni. Michela Proietti(Corriere della Sera) alla conduzione, Arturo Artom (Cenacolo Artom), Paolo Faganelli (vice presidente Fondazione Fibrosi Cistica), Giovanni Iannantuoni, senior manager Yamaha Music Europe – branch Italy.

