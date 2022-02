“NUDO CON I BRIVIDI” – DOPO CHE BLANCO GLI SI E’ AGGRAPPATO COME UN KOALA SUL PALCO DELL’ARISTON, MAHMOOD NEL NUOVO VIDEO SI MOSTRA ABBRACCIATO A UN UOMO – “LA CANZONE E’ UN DIALOGO TRA AMICI” (MO’ SE DICE COSI’) – IL BRANO E’ IL PIÙ ASCOLTATO IN STREAMING NELLE PRIME 24 ORE DA QUANDO C'È SPOTIFY - VIDEO

Andrea Laffranchi per il “Corriere della Sera”

mahmood blanco

Segno dei tempi che cambiano. Sanremo torna al centro della musica. «Brividi» di Mahmood e Blanco è la canzone più ascoltata in streaming nelle 24 ore da quando c'è Spotify. E il Festival, sempre grazie a Mahmood e Blanco, torna a fare dibattito nell'opinione pubblica. Nel video di «Brividi», Mahmood si mostra abbracciato a un uomo: c'è complicità, affetto e intimità nei gesti. Blanco invece corre come un pazzo su una bici per incontrare una ragazza.

Due amori sullo stesso piano, quello etero e quello omo, anzi due declinazioni dello stesso sentimento. C'è una tendenza a leggere in controluce i testi, a cercare di cogliere un orientamento da una desinenza.

mahmood video

Le canzoni non si spiegano, dicono spesso gli autori. Il rimanere «nudo con i brividi» di Mahmood non ha una connotazione sessuale. «Brividi» è un dialogo fra due amici. Uno, Mahmood, racconta un mondo etereo; l'altro, Blanco, più terreno e fisico. Le immagini vanno oltre il testo, offrono una delle possibili interpretazioni e si mettono fuori dal dibattito sul coming out. C'è una generazione che non ritiene più valida la logica binaria. Non per nascondersi o per calcolo, ma perché dà per scontato che non si possa parlare di libertà di espressione ovunque tranne che nella sfera sessuale.

mahmood blanco mahmood blanco copia mahmood video