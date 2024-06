12 giu 2024 16:55

“NUNZIA DE GIROLAMO SI VA SPECIALIZZANDO NEI FLOP, CHE IN ITALIA FA SEMPRE CURRICULUM” – ALDO GRASSO, ANNOIATO DALL'"ESTATE IN DIRETTA" NEL POMERIGGIO DI RAI1, NE APPROFITTA PER RANDELLARE L’EX POLITICA PRESTATA ALLA TELEVISIONE: “I SUOI PROGRAMMI VANNO SEMPRE MALE, MA LEI È SEMPRE IN TV. IN RAI SI MANGIA SEMPRE LA STESSA MINESTRA. CRONACA NERA, TANTA CRONACA NERA, ORMAI IL GENERE PIÙ DIFFUSO IN TV. TANTO CAZZEGGIO E TANTA AUTOREFERENZIALITÀ…”