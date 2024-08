“OASIS” DI PACE – I FRATELLI GALLAGHER DEPONGONO L’ASCIA DI GUERRA: LA BAND SIMBOLO DEL BRIT-POP, SCIOLTA NEL 2009, È PRONTA A UNA CLAMOROSA REUNION, CON UNA SERIE DI CONCERTI IN INGHILTERRA, IN PROGRAMMA PER L'ESTATE 2025, CHE POTREBBE DIVENTARE IL TOUR CON IL MAGGIOR NUMERO DI RICHIESTE DI BIGLIETTI NELLA STORIA DEL PAESE – AGLI SCETTICI CHE DICONO CHE “DURERÀ CINQUE SECONDI”, LIAM GALLAGHER HA RISPOSTO: “AVETE LA SFERA DI CRISTALLO, COGLIONAZZI?” – VIDEO

liam noel gallagher

Estratto dell’articolo di Mattia Marzi per www.ilmessaggero.it

"Don't look back in anger", "Non guardare al passato con rabbia", cantavano nel 1996. Chissà che non siano state proprio le parole di quella canzone a spingere Noel e Liam a rimettere in piedi la band e firmare a quattro mani, come facevano un tempo, accordi e contratti. Dopo settimane di indiscrezioni, l'attesissima reunion degli Oasis […] sta per diventare realtà. Ieri sera sui social della band e su quelli personali dei fratelli Gallagher è comparsa una misteriosa clip che dà appuntamento alle 8 del mattino di domani per un annuncio.

oasis

I RADUNI

Nel Regno Unito le redazioni di giornali, agenzie e siti sono pronte a dare la notizia, che avrebbe del clamoroso. Si parla di una serie di concerti in programma per l'estate 2025 a Heaton Park, nella loro Manchester, e addirittura di dieci show allo Stadio di Wembley. Non solo: i fratelli Gallagher, che non si sono parlati per quindici anni (la band si sciolse nel 2009), dovrebbero essere anche i protagonisti del festival di Glastonbury, che a giugno apre la stagione dei grandi raduni rock d'oltremanica.

IL RECORD

LIAM GALLAGHER

[…] Oltremanica si prevede che sarà il tour con il maggior numero di richieste di biglietti nella storia del paese. E non è difficile capire perché. Basti pensare che, anche senza pubblicare nuovi album da 16 anni, secondo le stime Noel e Liam, 57 anni il primo e 51 il secondo, guadagnano ogni anno 5,4 milioni di sterline, ossia 6,3 milioni di euro, solo dallo streaming delle loro hit sulle piattaforme.

noel gallagher 2

Con i dieci concerti a Wembley, gli Oasis batterebbero il record appena conquistato da Taylor Swift, che tra giugno e agosto si è esibita nello stadio londinese per otto sere: Noel e Liam Gallagher suonerebbero in tutto per quasi un milione di spettatori, per la precisione 920 mila. […] In attesa degli annunci ufficiali, ci pensa Liam ad alimentare via social le indiscrezioni. […] Agli scettici che gli hanno detto che «la reunion durerà cinque secondi», ha replicato: «Avete la sfera di cristallo, coglionazzi?». […]

