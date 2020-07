“OGGI” TI SISTEMO - IL SETTIMANALE INFILA L’OBIETTIVO NELLA CELLULITE DI ALBA PARIETTI MOSTRANDO LE SUE FOTO “NATURE” SOTTOLINEANDO LA DIFFERENZA CON QUELLE PUBBLICATE SUI SOCIAL - LA STILETTATA DI “OGGI”: “A 59 ANNI ALBA È SPLENDIDA; MA C’È UN “TOCCO” ARTIFICIALE. IL RAFFRONTO CON LA REALTÀ DIMOSTRA, PERÒ, CHE PRIMA D’ANDARE IN RETE LE FOTO VENGONO MIGLIORATE, LA PELLE VIENE LEVIGATA, LE MASSE UN POCHINO RASSODATE E MODELLATE AD ARTE…” - FOTOGALLERY

alba parietti 3

Da www.oggi.it

Alba Parietti, in vacanza a Ibiza, mette in mostra sui social le sue gambe da urlo. In versione riveduta e corretta. Nelle immagini esclusive del settimanale Oggi, infatti, la showgirl 59enne appare per come è nella realtà. Non perfetta, ma bellissima. Solo che poi lei posta le immagini simili sui suoi social. Con molte, moltissime differenze: guardare per credere…

alba parietti 10

ALLA SOGLIA DEI 60 ANNI - Vederla su Instagram, stretta in un costume intero, con lo stacco coscia degli anni d’oro, fa urlare «Wow!». Il problema è che l’Alba Parietti che vediamo in questi giorni sui social è un po’ diversa da com’è davvero. La base è reale, perché a 59 anni Alba è splendida; ma c’è un “tocco” artificiale.

CON IL GIOVANE AMICO INSEPARABILE - Si mette in posa su un pontile di Ibiza. Il violinista Cristiano Urso, giovane amico da cui è inseparabile, la ritrae in pose sexy; poi, lei scorre le immagini, seleziona quelle migliori e le pubblica sui profili social. Il raffronto con la realtà dimostra, però, che prima d’andare in Rete le foto vengono migliorate, la pelle viene levigata, le masse un pochino rassodate e modellate ad arte. Tra i suoi follower (sono 312 mila) qualcuno la sgrida: «Perché? Sei bellissima come sei».

