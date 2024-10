“OGNI VOLTA CHE CI VEDIAMO C’È SEMPRE DI MEZZO UNA GIURIA, PRIMA A 'BALLANDO' E POI IN TRIBUNALE...” – ALBA PARIETTI E IL SUPER SCAZZO CON SELVAGGIA LUCARELLI STASERA A “DONNE SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI” DI CHIAMBRETTI – LA REPLICA AL VELENO DELLA LUCARELLI ("IO NON PARLO MAI DI TE CHE FAI MENO COSE DI ME") CHE POI SI SCATENA SU FEDEZ: “SE MI VIENE A CERCARE DA SOLO MI SA CHE GLI MENO..." – VIDEO

INTERVISTA SELVAGGIA LUCARELLI - DONNE SULL ORLO DI UNA CRISI DI NERVI

Puntata ricca di colpi di scena quella di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” in onda questa sera su Raitre alle 21 e 20.

selvaggia lucarelli

Ospiti: il direttore Vittorio Feltri con la sua consueta rubrica in cui commenta l’attualità, l’europarlamentare e presidente del Pd Stefano Bonaccini, e Selvaggia Lucarelli, che incontra in uno studio televisivo dopo sette anni Alba Parietti, editorialista del programma, dopo gli scontri a “Ballando con le stelle” del 2017 e dopo uno scontro in tribunale durato cinque anni, iniziato con una querela da parte della Lucarelli alla Parietti e una controquerela della Parietti alla Lucarelli.

La discussione prende spunto della lite fra Selvaggia e Sonia Bruganelli, nata in questa edizione di “Ballando”, che la Parietti ha commentato a “Domenica in”, parlando della Lucarelli senza nominarla. «Tu parli sempre di me perché faccio un sacco di cose, io non parlo mai di te, che ne fai di meno», dice la Lucarelli. «Ogni volta che ci vediamo c’è sempre di mezzo una giuria, prima a “Ballando e poi in tribunale», replica la Parietti. La discussione prosegue e assume toni sempre più accesi fino a quando Chiambretti non volta pagina e parla dell’inchiesta sulle curve di Inter e Milan e sul fatto che Fedez abbia avuto rapporti con due capi ultras.

alba parietti

É la volta, poi di Selvaggia Lucarelli, che parla del pestaggio subito dal personal trainer Cristiano Iovino ad opera, pare, della guardia del corpo di Fedez, uno dei capi ultras del Milan.

«Cristiano Iovino è stato pestato, così sembra ma questo non è mai stato chiarito dai protagonisti della vicenda. Lui è molto amico di Tony Effe, è il personal trainer di Tony Effe, appartiene a un altro mondo di curve, quello della Lazio. Insomma, dalle intercettazioni non è chiarissimo e poi Iovino dimostra di essere molto omertoso perché, quando gli chiedono “ti hanno picchiato? chi ti ha picchiato?” non ha mai parlato, e questo è molto rivelatore del clima che c’è intorno a queste violenze, tutti hanno paura di parlare».

«Lei non ha paura di nessuno?», chiede Chiambretti alla Lucarelli.

E Selvaggia risponde: «Sei mi viene a cercare Fedez da solo, secondo me io gli meno... con queste (e mostra scherzosamente le scarpe con la zeppa)».

fedez IL BUTTAFUORI BLOCCA FEDEZ IN DISCOTECA PRIMA DEL PESTAGGIO DI CRISTIANO IOVINO