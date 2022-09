“GLI OLANDESI CI HANNO ROTTO LE PALLE” – PETER GOMEZ SI INCAZZA A “L’ARIA CHE TIRA”: “L’EUROPA DOVREBBE DIRE AI SIGNORI OLANDESI, IL VOSTRO CAVOLO DI MERCATINO, DOVE AGISCONO POCHISSIMI OPERATORI, CHE SPECULANO IN QUELLA MANIERA, PER FAVORE VE LO METTETE DA PARTE, ORA SI METTONO DELLE REGOLE. LA GERMANIA PURE È IN GINOCCHIO. QUESTA STORIA CHE IL GOVERNO NON ABBIA IL POTERE DI FARE NULLA NON È VERA

Da www.iltempo.it

peter gomez a laria che tira 3

Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it, è tra gli ospiti della puntata del 6 settembre de L’Aria che Tira, il talk show mattutino di La7 condotto da Myrta Merlino, nella quale gli viene chiesto conto dei rapporti tra la Lega di Matteo Salvini e la Russia di Vladimir Putin: “L’analisi che fa Salvini su quello che stanno pagando l’Italia e l’Europa per via delle sanzioni è corretta. Ha un torto quando dice che la Russia non ha conseguenze, ne ha meno di quanto fosse previsto.

MEME SU PUTIN E IL GAS

Previsto da Enrico Letta, da Mario Draghi e da buona parte degli osservatori che sostenevano che con le sanzioni la Russia sarebbe andata a carte quarantotto in poco tempo”.

“A questo punto - va avanti Gomez - le sanzioni l'Europa non le può più togliere, è inutile starne a discutere, perché altrimenti sarebbe una vittoria di Putin e l’Europa tutta insieme non lo farebbe mai.

L'Europa ora può fare quello che era stato chiesto più di sei mesi fa, deve fare acquisti comuni, solo uno va a comprare il gas in tutto il mondo, come coi vaccini. Ciò lo diceva chi diceva che le sanzioni erano eticamente giuste, ma mai nella storia erano servite a piegare un paese, io ero tra questi.

PUTIN E IL GAS - BY EMILIANO CARLI

Si è intervenuto sull’onda dell’emotività e non della strategia, Joe Biden compreso. Noi stiamo strapagando il gas di mezzo mondo. Inoltre l’Europa dovrebbe dire ai signori olandesi che ci hanno rotto le pa**e, il vostro cavolo di mercatino, dove agiscono pochissimi operatori, che speculano in quella maniera, per favore ve lo mettete da parte, ora si mettono delle regole. La Germania pure è in ginocchio”.

“Questa storia che il governo non abbia il potere di fare nulla - scandisce Gomez prima di concludere - non è vera. Se viene giù un ponte il governo fa un decreto. Il governo forse non si sente di fare uno sforamento di bilancio, ma ha lì 15 miliardi e deve tirarli fuori subito. Poi il prossimo governo penserà se fare lo sforamento o meno. I numeri sono quelli dati da Salvini”.

