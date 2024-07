“OMBRELLONI E LETTINI A 60 EURO IN PUGLIA? UNA FOLLIA, NON SIAMO A MONTECARLO” - FLAVIO BRIATORE A “ZONA BIANCA” AFFONDA IL COLPO CONTRO L’AUMENTO DEI PREZZI IN CERTI LIDI PUGLIESI (L'IMPRENDITORE ERA STATO AD UN PASSO DAL PORTARE IL SUO ”TWIGA” PRIMA A OTRANTO E POI A FASANO MA IL PROGETTO È FALLITO) – “A QUESTO PUNTO DOVRÒ ANDARE IN PUGLIA, PERCHÉ SE CI SONO PREZZI COSÌ PER STRUTTURE SIMILI, VUOL DIRE CHE FAREMO TANTI SOLDI” – LA REPLICA DEI GESTORI DEGLI STABILIMENTI PUGLIESI: “HA UN CONTO APERTO CON NOI” - VIDEO

«Io ho visto le immagini di quei bagni lì, 60 euro mi sembrano una follia». Lo hanno definito «turismo ricercato e sofisticato», ma da tempo ormai le polemiche legate all’aumento dei prezzi e i costi esorbitanti per le vacanze in Puglia risuonano a gran voce.

Questa volta è Flavio Briatore a dire la sua, durante l’ultima puntata di Zona Bianca su Rete Quattro.

L’imprenditore, partendo dal servizio andato in onda che mostrava l’attuale stato dell’arte delle vacanze pugliesi, nella zona tra Savelletri e Torre Canne, ritiene che cifre che dai 60 agli 80 euro per un ombrellone e due lettini siano «una follia. Non siamo lontani dai prezzi di Montecarlo, qui i costi mi sembrano overpriced».

Anche Briatore era stato ad un passo dall’investire in Puglia, provando a portare il suo “Twiga” prima a Otranto e poi a Fasano, ma «ho cambiato idea per mille motivi, ma quando ai tempi dicevo che la Puglia doveva creare dei brand internazionali, tutti mi rispondevano “oh ma cosa dici”».

(...) Ma Briatore non sembra proprio essere d’accordo e attacca alcuni dei listini prezzo a parer suo “overpriced”: «la gente la puoi prendere in giro, ma mi sembra una roba non da 60,70,80 euro. Parliamo dei prezzi che abbiamo noi a Montecarlo, che stiamo investendo nell’extra lusso, ma con competenze importanti.

A questo punto dovrò andare in Puglia, perché se ci sono prezzi così per strutture simili, vuol dire che faremo tanti soldi». Eppure 60 euro per certi lidi pugliesi sembrano essere già una cifra irrisoria, visto e considerato che in strutture come il lido a Marina di Pescoluse “le Cinque Vele” uno dei più cari d’Italia, ad agosto si possono spendere oltre mille euro per una singola giornata di mare.

