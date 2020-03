10 mar 2020 17:55

“IL PAESE REAGISCE IN MANIERA NON SEMPRE ACCETTABILE” - GIGI PROIETTI A 'UN GIORNO DA PECORA': "IL CORONAVIRUS? HO SENTITO DELLE INTERVISTE A GIOVANI CHE NON MI SONO PIACIUTE. DICEVANO 'TANTO A NOI NON ACCADE NULLA', NON RENDENDOSI CONTO CHE POSSONO ESSER PORTATORI. NON SO SE NON LO SANNO O FINGONO DI NON SAPERLO - IO RESTERO' A CASA. NON CI STO MALE, HO COMPRATO 4 GALLINE CHE FANNO LE UOVA... "