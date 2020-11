“PENSAVO CHE LE COLPE FOSSERO PIÙ SUE, INVECE NO. ADESSO MAGARI SAREI PIÙ MATURA” – ELISA ISOARDI DALLA BORTONE PARLA DELLA STORIA CON SALVINI. O MEGLIO, DELLA SUA FINE: “IL SELFIE A LETTO? ERO ARRABBIATA, QUANDO FINISCE UNA STORIA È SEMPRE UN FALLIMENTO E METTERE UNO STOP È NECESSARIO. GLI ERRORI SONO STATI DA PARTE DI ENTRAMBI. AVREI POTUTO…” - VIDEO

Elisa Isoardi, dietrofront su Salvini: "Non ero pronta, oggi sarei più matura"

elisa isoardi ospite di oggi e' un altro giorno

Da www.today.it

Èandata bene com'è andata", così Elisa Isoardi commenta la fine della relazione con Matteo Salvini. La conduttrice torna a parlarne per le prima volta in tv dopo la rottura, avvenuta nel 2018. Ospite a 'Oggi è un altro giorno', si confida con Serena Bortone: "Per la prima volta ne parlo in modo sereno. In questi anni stoppavo le interviste se me lo chiedevano".

elisa isoardi ospite di oggi e' un altro giorno 6

Elisa Isoardi: "Ero arrabbiata, la fine di una storia è un fallimento"

Davanti all'ormai famoso selfie di lei e il leader leghista a letto, in accappatoio - foto con cui annunciò sui social la fine della loro storia d'amore - rivela: "Ero arrabbiata. Si è sempre arrabbiati quando finisce una storia, perché è sempre un fallimento. Quindi mettere uno stop è necessario. La modalità può essere discutibile, me ne rendo conto, ma va bene così".

elisa isoardi raimondo todaro vicini al bacio

Oggi la consapevolezza ha preso il posto della rabbia e sulle responsabilità fa un passo avanti: "Gli errori sono stati da parte di entrambi. Avrei potuto esserci anche io di più, avrei potuto parlare di più, avrei potuto affrontare determinati argomenti, forse non ero pronta per altri. Tante cose. Pensavo che le colpe fossero più sue, invece no. Io potevo attenderlo in modo diverso, ma non ero pronta. Mancavo anch'io in alcuni aspetti. Adesso magari sarei più matura".

Salvini Isoardi

È stato un periodo molto difficile per lei e per rimettersi in piedi sono state fondamentali la mamma e sua zia Gabriella, alla quale è legatissima: "Mi hanno aiutato molto - rivela - E mi hanno aiutato molto anche le persone che ancora ci sono, perché le altre se ne sono andate via con il vento.

salvini isoardi diva e donna

Le persone che ci sono, sono quelle vere". Insomma, la separazione da Matteo Salvini - dopo 5 anni d'amore - è stato un importante spartiacque per lei, oggi single. "Non so se sono pronta per un nuovo amore, sto così bene" fa sapere, ma se qualcuno bussa alla porta del cuore mai dire mai. Infine sulla voglia di diventare mamma: "Oggi non ci penso. Magari un giorno succederà, ma non ho la smania".

elisa isoardi matteo salvini elisa isoardi matteo salvini elisa isoardi elisa isoardi raimondo todaro 2 salvini isoardi elisa isoardi e il cane zenit 6 isoardi salvini isoardi salvini isoardi salvini elisa isoardi matteo salvini isoardi salvini elisa isoardi matteo salvini and friends isoardi salvini salvini isoardi matteo salvini elisa isoardi MATTEO SALVINI E ELISA ISOARDI ALLA CENA DI GALA DI ALIS matteo salvini e elisa isoardi su mahmood elisa isoardi con il suo cane zenit 4 elisa isoardi e il cane zenit 11 COPERTINA OGGI 16-23 LUGLIO 2020 elisa isoardi raimondo todaro elisa isoardi con il suo cane zenit 2 ELISA ISOARDI CON ALESSANDRO DI PAOLO IN UN WINE BAR DI ROMA ELISA ISOARDI CANTA ELISA ISOARDI ALESSANDRO DI PAOLO (1) elisa isoardi e raimondo todaro 1 elisa isoardi ballando con le stelle elisa isoardi raimondo todaro 8 elisa isoardi raimondo todaro ELISA ISOARDI E RAIMONDO TODARO isoardi todaro ELISA ISOARDI elisa isoardi ballando elisa isoardi ospite di oggi e' un altro giorno 5 isoardi todaro isoardi todaro elisa isoardi ospite di oggi e' un altro giorno elisa isoardi ospite di oggi e' un altro giorno 3 elisa isoardi ospite di oggi e' un altro giorno 2