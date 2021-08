“PENSAVO DI LASCIARE DOMENICA IN” – MARA VENIER PARLA DEL SUO CALVARIO DOPO LA LESIONE AL NERVO FACCIALE A CAUSA DI UN INTERVENTO AI DENTI: “STO PRENDENDO MEDICINE E MI AUGURO DI RECUPERARE PRESTO LA SENSIBILITÀ, ANCHE SE NESSUNO TI ASSICURA LA COMPLETA GUARIGIONE. SONO IN BUONE MANI E STO CERCANDO DI REAGIRE. HO PRESO UNA BELLA BOTTA E…”

Non è un periodo semplice per Mara Venier. La conduttrice infatti, nonostante sia passato tempo, continua a fare i conti con le lesione al nervo facciale a causa di un intervento ai denti non andato a buon fine: «Pensavo di lasciare Domenica In – ha confessato - nessuno mi assicura che guarisca».

Servirà tempo a Mara Venier per riprendersi dalle lesione del nervo facciale: «Ancora – ha confessato in un’intervista a “Gente” - non sono messa benissimo». Mara, che il 19 settembre tornerà a Domenica In, è sotto cura: «La lesione del nervo, in seguito a un intervento per un impianto dentale, purtroppo c’è. Sto prendendo medicine e mi auguro di recuperare presto la sensibilità, anche se nessuno ti assicura la completa guarigione. Comunque sono in buone mani e sto cercando di reagire».

Il trascorso per Mara Venier non è stato semplice: «Ho preso una bella botta, ho vissuto momenti brutti, di fragilità e profondo sconforto. All’inizio non riuscivo a mangiare, ho avuto un piccolo impedimento nel parlare e, talvolta, faccio ancora un po’ fatica. Ero talmente smarrita che sulle prime volevo fermarmi per pensare solo a curarmi. Per un attimo ho anche ipotizzato che forse non avrei fatto Domenica In».

