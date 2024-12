“IL PENSIERO DELLE DESTRE CONCIMA L'IGNORANZA” - LA GIORNALISTA PAOLA NURNBERG DELLA RADIOTELEVISIONE SVIZZERA (RSI) E’ STATA LICENZIATA PER UN TWEET DEL 2023 IN CUI CRITICAVA LA DESTRA - MA IL CASO SI INGROSSA VISTO CHE LA REPORTER AVEVA DENUNCIATO MOLESTIE NELL’EMITTENTE ELVETICA: C'E' UN NESSO COL LICENZIAMENTO?

Da open.online - Estratti

Paola Nurnberg

Licenziata per un tweet. Questo è quello che sarebbe successo nei giorni scorsi alla giornalista italotedesca Paola Nurnberg. La reporter della Radiotelevisione Svizzera (RSI), secondo quanto riporta Ticino Online, citando una fonte interna al sindacato Unia informata sulla vicenda, sarebbe stata allontanata a causa di un post su X del 2023 in cui criticava l’efficacia del «pensiero della destra». La condotta della giornalista, ex Tg4 ed Euronews, è stata altrimenti immacolata nel suo periodo alla RSI. «Nemmeno un richiamo», ha commentato Matteo Poretti di Unia.

Ha sbagliato una volta e l’hanno licenziata

Paola Nurnberg

«Ha sbagliato? Certo, non doveva scriverlo. Ma da qui a licenziarla. A questo punto bisognerebbe licenziare metà del personale della Rsi», ha commentato il sindacalista. «In 20 anni di attività sindacale una cosa del genere non mi era mai capitata», ha aggiunto Poretti. Ha spiegato il sindacalista: «Con i nostri legali stiamo imbastendo una vertenza legale per licenziamento abusivo, grave nelle sua forma e nelle sue motivazioni. E non ci fermeremo alla sola vertenza giuridica».

Le molestie

Poretti ha aperto a un’altra ipotesi. Quella di possibili «attriti venutisi a creare dopo la conferma che Paola è stata vittima di molestie in seno alla Rsi». Alle domande di Ticino Online, l’emittente elvetica ha preferito non rispondere, limitandosi a precisare che «in linea di principio è importante sottolineare che esistono linee guida interne che devono essere seguite e rispettate da tutte e tutti i dipendenti della Srg Ssr (la Società Svizzera di Radiotelevisione, ndr)».

Paola Nurnberg

(...) Quanto al possibile nesso tra molestie e licenziamento afferma: «Di questo si discuterà nelle sedi opportune. Certo è che all’epoca della denuncia, parliamo del 2020, io smisi di essere un volto della televisione per diventare una voce. Mi spostarono, semplicemente. E lì rimasi anche dopo che le molestie vennero accertate».

Il tweet sul «pensiero della destra»

Ma cosa contiene il tweet incriminato? Secondo Ticino Online, oggetto del contendere è il seguente testo, affidato ad X il 24 settembre 2023. «Il pensiero della destra (non solo in Italia) attecchisce perché non è elaborato. È semplice, è di pancia, fa credere alla gente di essere nel giusto e di non avere pregiudizi. Concima, insomma, l’ignoranza. Sta alle singole persone scegliere se evolvere, emanciparsi, oppure no».

Paola Nurnberg