“PENSO CHE ‘SANPA’ POSSA ESSERE DENUNCIATA PER GRAVE DIFFAMAZIONE” – RED RONNIE SCRIVE A DAGOSPIA: “LA SERIE DI NETFLIX PARTE DA UN PRESUPPOSTO: MOSTRARE IL MARCIO DI UN PROGETTO SPLENDIDO” – “HANNO DATO PIÙ SPAZIO A DELOGU, CONDANNATO PER AVER RICATTATO MUCCIOLI, CHE AL FIGLIO DI VINCENZO, CHE HA PORTATO AVANTI LA COMUNITÀ PER ALTRI 17 ANNI. HANNO ESTRAPOLATO UN RACCONTO, DECONTESTUALIZZANDOLO IN MODO DI FAR AFFERMARE A VINCENZO CHE SE UNA DONNA SI MUOVE E SI RIBELLA NON PUÓ ESSERE VIOLENTATA...”

Riceviamo e pubblichiamo da Red Ronnie:

Roberto, vedo che stai dedicando molti articoli alla serie di Netflix su San Patrignano.

In tutti si evidenziano prettamente aspetti negativi Non ne ho letto nessuno dove si scriva che ha salvato migliaia di persone.

Ragazzi che oggi sarebbero tutti morti, perché lui non faceva “accoglienza” come le altre comunità ma prendeva tutti quelli che arrivavano, quelli che riusciva.

Poi c’erano i giudici che affidavano a lui ragazzi con reati anche pesanti con l’opzione:

o la galera o San Patrignano. Questo nessuno lo scrive e nelle cinque puntate non c’è traccia alcuna di quelli che hanno avuto salva la vita a San Patrignano.

La serie all’estero si chiama “Sins of the Saviour”, peccati del salvatore. Nella locandina c’è in primo piano l’addetto stampa e dietro Muccioli, a significare di destabilizzare la figura del vero protagonista. Delogu è stato condannato per aver ricattato Muccioli. E a lui hanno dato più spazio che ad Andrea Muccioli, figlio di Vincenzo che ha portato avanti la comunità per altri 17 anni.

Hanno estrapolato un racconto di Vincenzo dove mostra come se ti muovi non puoi infilare un anello decontestualizzandolo e unendolo in montaggio alla notizia ventilata di possibili violente sessuali in comunità, in modo di far affermare a Vincenzo che se una donna si muove e si ribella non può essere violentata.

Queste alcune delle cose che hanno caratterizzato la serie dove le puntate sono tutte appannaggio di: era un santone, le stigmate (falso), le catene (che fine hanno fatto quelli “liberati” dalle catene? La serie non racconta come uno sia morto subito di overdose e gli altri all’epoca erano zombie), un suicidio e un omicidio.

Per finire con l’accusa di omosessualità a Muccioli (falso, ma se anche fosse stato vero, che male ci sarebbe?) e l’affermazione che è morto di AIDS (anche questo falso). Ma perché Vincenzo Muccioli è diventato così amato e famoso? Perché ha salvato vite e ha dato l’unica efficace risposta al problema della droga in uno Stato assente.

Durante la mia diretta sabato scorso ho ricevuto, anche inaspettatamente, centinaia di messaggi come: “Ha salvato la vita ai miei genitori”, "Mi ha salvato la vita”, “Ha salvato la vita ai miei figli”, “Io sono l’unico vivo di 4 fratelli perché sono andato a San Patrignano. Gli altri tre sono morti” etc etc. Il sito OptiMagazine ha lanciato un appello a chi è vivo grazie a San Patrignano e da lunedì pubblicherà le storie #sonovivograzieaVincenzo

Credo sia importante anche comunicare queste cose, non solo la negatività. Anche perché ti posso dire che negli anni ’80 e ‘90 ero sommerso da richieste di genitori disperati che mi pregavano di fare entrare il loro figlio a San Patrignano.

Per quanto riguarda la serie, io avevo fornito anche le immagini di Jovanotti quando ha incontrato Vincenzo Muccioli al Roxy Bar. Ma non le hanno usate. Avevo anche chiesto di intervistare Marco Guidi, ilo giornalista del Resto del Carlino che per primo e più di tutti si è occupato di Muccioli e San Patrignano, ma hanno preferito non farlo.

Io e Andrea Muccioli abbiamo segnalato qualche nome di chi si era salvato a San Patrignano. Sono anche andati a intervistarli, come Monica Sandri, per darci l’illusione che la serie fosse equilibrata e noi due partecipassimo. Poi quelle interviste non le hanno messe.

La serie di Netlix parte da un presupposto: mostrare il marcio di un progetto splendido.

D’altra parte il produttore ha lavorato a Cuore, che ha fatto quella copertina oscena dopo la morte di Vincenzo Muccioli e il cui direttore è stato condannato per diffamazione.

Penso seriamente che anche questa serie Sanpa, soprattutto la 5a puntata, possa essere denunciata per grave diffamazione. Continuerò per sempre a dare voce a chi ha avuta salva la vita grazie a San Patrignano

Grazie

Red Ronnie