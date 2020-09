“LA PERCEZIONE CHE SI AVEVA DI ELISABETTA GREGORACI ERA CHE ENTRASSE COME CLEOPATRA SUL BALDACCHINO E INVECE FINORA È UNA LARVA” - FULVIO ABBATE RANDELLA LA EX DI BRIATORE AL “GRANDE FRATELLO VIP” - LA REPLICA DELLA SHOWGIRL: “COSA DEVO FARE? IL JOLLY DELLA SITUAZIONE? NON È CHE TI DEVO FARE UN BALLETTO OGNI GIORNO SOLO PER TE…” -

Al Grande Fratello Vip, il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, vanno in scena i primi screzi. Fulvio Abbate infatti non ha preso bene la concessione dell'immunità a Elisabetta Gregoraci. "Mi hanno stupito tutte queste opportunità date a Elisabetta - non ha nascosto un po' di dissenso il giornalista - è stata abbastanza invisibile”. Ma gli sfoghi dello scrittore non sono finiti qui: “Finora la percezione che si aveva di Elisabetta era che entrasse come Cleopatra sul baldacchino e invece finora è una larva”.

Immediata la replica della diretta interessata: “Cosa devo fare per te? Il jolly della situazione? Non è che ti devo fare un balletto ogni giorno solo per te", ha detto proseguendo: "Penso di essermi integrata bene se i compagni mi hanno dato questo voto”, ha ribadito. Pronta la riposta di Abbate: “La tua presenza è stata indicata come la più luminosa invece ti ho visto semplicemente sottotraccia”. A correre in difesa dell'ex di Flavio Briatore anche Stefania Orlando: “Il programma è appena iniziato”, ha ricordato un'altra ospite della casa più spiata d'Italia.

