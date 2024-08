“PERCHÉ DIO HA CREATO LA CALABRIA? NON C'È 'GNENTE'” - NON È LA PRIMA VOLTA CHE ANTONELLO VENDITTI STONA SUL PALCO. NEL 2009, DURANTE UN SUO SHOW IN SICILIA, PARTÌ CON UN'INTEMERATA AI DANNI DELLA CALABRIA: "SPERIAMO CHE SI FACCIA IL PONTE DI MESSINA, COSÌ ALMENO CI SARÀ QUALCOSA” - ORA IL CANTANTE ROMANO E' FINITO AL CENTRO DELLE POLEMICHE PER AVER INSULTATO UNA DISABILE DURANTE UN CONCERTO A BARLETTA... - VIDEO

VENDITTI STONA: «PERCHÉ DIO HA FATTO LA CALABRIA?» - 8 OTTOBRE 2009

antonello venditti meme

La vera «colpa» di Antonello Venditti non è quella di aver sparato qualche battuta infelice contro la Calabria («perché Dio ha creato la Calabria?»; «in Calabria non c?è niente, proprio niente»; «speriamo che si faccia il ponte di Messina, così almeno in Calabria ci sarà qualcosa»), ma di essere vittima della Sindrome del Predicatore.

[...] A far esplodere il «caso», è bastato che un buontempone mettesse su YouTube il video del «comizio» di Antonello durante un concerto estivo a Marsala (preceduto forse da qualche bicchierino di troppo dell?ottimo liquore locale ndr).

Questa la scena. Prima di attaccare con la canzone in programma, il simbolo musicale del core de Roma Capoccia si lancia in un pippone sulla differenza tra la Sicilia ricca di cultura e la Calabria dove nun c'è gniente. «Denuncia» tutt'altro che coraggiosa, visto che Venditti ha pensato bene di avanzarla in terra siciliana e non durante un concerto calabrese. La platea rumoreggia perplessa, non parte neppure uno straccio di applauso e anzi fiocca pure qualche fischio.

meme sulla figuraccia di antonello venditti 1

Incidente chiuso? Diremmo mai aperto, visto che l?episodio risale all?anno scorso e che nessuno, fino a ieri, ne aveva parlato. Fino a ieri, appunto. Quando il «video-choc» spunta in Rete, la frittata è fatta. Amministratori e istituzioni made in Calabria si precipitano a replicano alle «gravi offese» il profeta made in Roma.

Il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Bova, gliele canta che è un piacere: «A Venditti ormai capita spesso di sbagliare tono e note. Evitiamogli di peggiorare, lasciamolo a riposo. È già grave che un cantante stecchi una nota, diventa imperdonabile se stona tutta una canzone».

antonello venditti in concerto a barletta

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Scopelliti, ci manca poco che dichiari guerra alla capitale: «Come calabresi siamo indignati! Ritengo che, nel tentativo assai infelice di fare una battuta, questo signore non si è reso conto di aver detto un cumulo di sciocchezze. Attendiamo le sue scuse».

[...] Ma Venditti insiste: «La mia denuncia nata - lo ripeto - dall?amore per la terra calabrese e per le persone oneste che la abitano, ha mutato il proprio significato attraverso il gioco di omissioni e tagli giornalistici alle dichiarazioni rese, nonché di commenti certamente non continenti che mi hanno descritto come un male al pari della ndrangheta» [...]

Mai come oggi, per il povero Antonello, ci vorrebbe un amico. Calabrese, possibilmente.

Non è il caso però di Giacomo Mancini del Pdl, che ha detto: «Ascoltando su internet le insolenze che Venditti ha pronunciato contro la Calabria, mi è venuto in mente il ritornello della canzone di Masini Vaffanculo, che dedico con il cuore al cantautore romano».

video di scuse di Antonello Venditti antonello venditti in concerto a barletta antonello venditti antonello venditti concerto caracalla antonello venditti in concerto a barletta