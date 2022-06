“PERCHÉ TUTTI GLI MANIFESTANO COSÌ TANTO AFFETTO?” – ALDO GRASSO SI FA LA DOMANDA ALLA QUALE NESSUNO RIESCE A RISPONDERE DOPO IL CONCERTO DI GIGI D’ALESSIO IN ONDA SU RAI1 DA PIAZZA DEL PLEBISCITO, A NAPOLI: “OGNI SUO BRANO ERA RIPETUTO IN CORO DALL'IMMENSA PLATEA, ANCHE QUANDO FACEVA I DUETTI CON CANZONI NON SUE. INSOMMA, LA VITA ARTISTICA DI GIGI D'ALESSIO È MOLTO PIÙ INTERESSANTE DI QUANTO CI VENGA TRAMANDATA DAI LUOGHI COMUNI, A PARTIRE DA…” - VIDEO

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 9

Gigi D'Alessio non lascia mai indifferenti. Di solito, si dice: piacciano o non piacciano le sue canzoni ma lui Ecco, l'interessante è il «ma lui». Perché tutti gli manifestano così tanto affetto?

Venerdì sera è andato in onda da Piazza del Plebiscito a Napoli «Uno come te - Trent' anni insieme», il concerto-evento che celebra i primi 30 anni di musica e di grandi successi di Gigi D'Alessio (Rai1). C'erano tantissimi ospiti e tutti, senza distinzioni, da Fiorello ad Alessandra Amoroso, da Vanessa Incontrada a Fiorella Mannoia, da Eros Ramazzotti a Vincenzo Salemme gli hanno manifestato amicizia, hanno tessuto le lodi della sua generosità, si sono permessi di prenderlo in giro come segno d'affetto.

concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 8

«Napoli è la mamma. Abbiamo gioito insieme e sofferto insieme», dice sul palco Gigi, ringraziando più volte il suo pubblico, anche per averlo difeso dai pregiudizi. Nella mia playlist non ho una canzone di Gigi D'Alessio, ma è solo colpa della mia pigrizia musicale; infatti, l'aspetto che più mi ha colpito della trasmissione è che ogni suo brano era ripetuto in coro dall'immensa platea, anche quando faceva i duetti con canzoni non sue.

aldo grasso

«Non potevo dirgli di no. Siamo come fratelli - dice Fiorello in pigiama griffato - e poi il sole di Napoli: arrivi Ed Sheeran ed esci Koulibaly». Insieme cantano "Tu vuo' fa l'americano", "Torero", "o' Sarracino" e poi "Como suena el corazon", ma con un mash-up in chiave Pink Floyd. Insomma, la vita artistica di Gigi D'Alessio è molto più interessante di quanto ci venga tramandata dai luoghi comuni, a partire dagli inizi con Mario Merola e poi i concerti ai matrimoni, i momenti «difficili» della sua carriera, le sue cinque partecipazioni al Festival di Sanremo. Gran finale con «Napule è»: omaggio a Pino Daniele che Gigi definisce «il più grande di tutti» mentre il cielo s' illumina di fuochi d'artificio.

concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 6 concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 5 concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 1 concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 11 concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 12 concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 10 concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 15 concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 13 concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 14 concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 17 concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 16 concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 4 concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 18 concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 19 concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 2 concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 20 concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 21 concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 22 concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 23 concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 24 concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 25 concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 26 concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 27 concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 28 concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 29 concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 3 concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 7