“PIA CHIAMATA NEGRA DI ME*DA” – RAFFAELLA FICO, A “STORIE ITALIANE” PER PARLARE DEI CORI CONTRO MARIO BALOTTELLI, SI COMMUOVE PER LA FIGLIA, VITTIMA DI EPISODI RAZZISTI: “LE FACEVANO IL VERSO DELLA SCIMMIA FUORI DALLA SCUOLA” – ANNA FALCHI INTERVIENE: “NON BISOGNA PARLARNE TROPPO. E POI BALOTELLI NON È UN ESEMPIO. NON È COSÌ SIMPATICO” – ED ELEONORA DANIELE E LA FICO SI INCAZZANO…- VIDEO

RAFFAELLA FICO SCAZZA CON ANNA FALCHI A 'STORIE ITALIANE'

"C'è un video in cui gruppo di tifosi fa il verso della scimmia. Ero lì con la bambina, l'ho visto dopo partita ed era scosso, nervoso e dispiaciuto. Non è la prima volta che succede, sentirsi dire determinate cose fa male", ha dichiarato Raffaella Fico a Storie Italiane. La showgirl ha commentato in diretta su Rai1 l'episodio di razzismo nei confronti del suo ex compagno Mario Balotelli avvenuto domenica scorsa durante Verona-Brescia allo stadio Bentegodi.

"Mia figlia stava guardando Verona-Brescia in tv fa il triplo più male", aveva commentato a caldo l'attaccante. "Noi stavamo guardando la partita, per fortuna Pia ha visto solo il primo tempo. Meglio così, anche se ha visto l'intervista in tv del papà e ha provato a consolarlo", ha aggiunto la Fico nella puntata in onda il 7 novembre.

L'ex del calciatore, con cui ha dato alla luce la piccola Pia, ha poi rivelato di essere stata vittima insieme a sua figlia di episodi razzisti: "Quando eravamo ancora insieme, sette otto anni fa, mentre facevo serate in discoteca mi accoglievano facendo il verso della scimmia perché ero la sua compagna.

E' capitato un episodio bruttissimo anche a mia figlia Pia, andava all'asilo e una bambina le disse 'sei una negra di me**a, porti le infezioni, non possiamo giocare insieme e non ti posso dare la mano'. Sono cose che fanno male, ho dovuto rispondere a mia figlia che mi chiedeva cosa volesse dire negra. E' triste dover spiegare a una bambina di cinque anni che accadono ancora queste cose nel 2019. E' ignoranza", ha spiegato a Eleonora Daniele.

"Anche parlarne troppo fa male, diventa un trend. Più se ne parla e peggio è, bisogna far agire le istituzioni", commenta in studio Anna Falchi a cui replica a tono la Fico: “Bisogna parlarne. Il problema va affrontato e risolto. Ogni essere umano accumula e accumula ma poi alla fine esplode”. La bionda showgirl insiste: “Balotelli, non è un esempio di calciatore e peraltro non è neanche simpatico.

Io frequento gli stadi so che queste cose succedono spesso, ritengo invece gravi gli atti di bullismo nei confronti della bambina ”.

La padrona di casa interviene frenando la Falchi: “Che significa che Mario Balotelli è poco simpatico? Non cerchiamo dietrologie”. La Fico sul finale aggiunge: “Tu dici che Mario non ti sta simpatico, ma questo è solo un giudizio tuo. Cosa c’entra?".

