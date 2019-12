“PINOCCHIO” DI MATTEO GARRONE STRAVINCE NELL'ULTIMA DOMENICA DEL 2019 (1 MILIONE 361 MILA EURO) E PORTA IL FILM A UN TOTALE DI 9,9 MILIONI DI EURO. OTTAVO POSTO NELLA CLASSIFICA STAGIONALE - “JUMANJI THE NEXT LEVEL” RETROCEDE IERI AL SECONDO POSTO CON 1 MILIONE 204 MILA E UN TOTALE DI 6 MILIONI DI EURO - “IL PRIMO NATALE” DI FICARRA E PICONE È TERZO CON 1 MILIONE 80 MILA EURO MA CON UN TOTALE DI 12,5 MILIONI CHE LO PORTA AL QUINTO POSTO STAGIONALE…

Marco Giusti per Dagospia

pinocchio garrone

Pinocchio di Matteo Garrone stravince nell'ultima domenica del 2019, 1 milione 361 mila euro e porta il film a un totale di 9,9 milioni di euro. Ottavo posto nella classifica stagionale. Jumanji The Next Level retrocede ieri al secondo posto con 1 milione 204 mila e un totale di 6 milioni di euro. Il primo Natale di Ficarra e Picone è terzo con 1 milione 80 mila euro ma con un totale di 12,5 milioni che lo porta al quinto posto stagionale. Star Wars The Rise of Skywalker è quarto con 698 mila euro e un totale di 10,4 milioni. Quinto posto per La dea fortuna di Ferzan Ozpetek con Edoardo Leo idraulico, 632 mila euro con un totale di 4,6. Per il cinema italiano è davvero un'impresa dopo mesi di scarsa attenzione da parte del pubblico. In America Star Wars The Rise of Skywalker domina il fine settimana con 72 milioni di dollari e un totale globale di 725 milioni. Secondo Jumanji TheNext Level con 35 milioni e un totale globale di 472 mentre Little Women di Greta Gerwig, che noi vedremo il 9 gennaio, è terzo con 16 milioni. Quarto alla stessa cifra Frozen 2.

