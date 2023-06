9 giu 2023 19:25

“PIPPO BAUDO CI MANCA!” – ALDO GRASSO RIMPIANGE LA TV FATTA DAL PIPPO NAZIONALE, CHE HA APPENA SPENTO 87 CANDELINE E LANCIA PIU’ DI UNA FRECCIA AVVELENATA: “BAUDO MANTENEVA UNA CERTA DISTANZA DAL SUO PUBBLICO, CHE NON VUOL DIRE TRATTARE GLI ALTRI CON DISTACCO O NON DARE CONFIDENZA. VUOL DIRE SOPRATTUTTO PROPORSI IN ‘GIACCA E CRAVATTA’. OGGI INVECE SI PREFERISCE UNA TV ‘IN CIABATTE’, COME SE IL CONDUTTORE FOSSE IL VICINO DI CASA...” – VIDEO