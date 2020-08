18 ago 2020 08:33

“IL PIRLA STAVOLTA È TRAVAGLIO” – VITTORIO FELTRI: “MI DÀ DELL’IGNORANTE PERCHÉ HO SCRITTO QUESTA FRASE: CHI DI SPADA FERISCE, DI SPADA PERISCE. CHE È ESATTA. MA LUI NON LO SA AL PUNTO CHE SEGNALA: LA VIRGOLA TRA IL SOGGETTO E IL VERBO NON CI VA. MA CHI CE L’HA MESSA LA VIRGOLA TRA IL SOGGETTO E IL VERBO? IL PROBLEMA È CHE LUI PENSA CHE FERISCE NON SIA UN VERBO”- “PRIMA DI CRITICARE QUALCUNO BISOGNA RAGIONARE, COSA CHE NON SEMPRE RIESCE A TUTTI”