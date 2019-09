Da corriere.it

alba parietti

L’opinionista e critico d’arte Daniele Radini Tedeschi rivolge una domanda ad Alba Parietti durante la puntata «Vieni da Me» di Caterina Balivo, su Rai Uno, ma la showgirl non sente e replica: «Con i miei 58 anni portati orgogliosamente sono diventata sorda». Radini Tedeschi replica:

«Allora più che un’alba sei un tramonto». Gelo in studio e la Parietti risponde piccata: «Tu sei un nobile? Ti manca un po’ di nobiltà, potrei darti delle lezioni...». A quel punto arriva la vera domanda del Criticone che chiede: «Come mai non ci sono state più pellicole come il Macellaio, è diventata vegana?». Caterina Balivo prova a smorzare i toni: «Se è una battuta, non l’ho capita...». Ma il danno è fatto e la tensione in studio è latente

