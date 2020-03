27 mar 2020 15:55

“IL PIÙ FICO AMICO È CHI RESISTERÀ! CE LA FAREMO. INSIEME” – RENATO ZERO E IL VIDEO DI AMICO PER LA CAMPAGNA #WEAREITALY – UN INNO E UN INVITO ALL’AMICIZIA PER LE PERSONE CHE LOTTANO QUOTIDIANAMENTE CONTRO IL CORONAVIRUS O CHE SONO COSTRETTE A RESTARE IN CASA - VIDEO

Da spettacolo.eu renato zero Dopo Andrea Bocelli, Tiziano Ferro ed altri illustri colleghi, anche Renato Zero aderisce alla campagna #WeAreItaly e regala ai suoi fan uno speciale video del suo celebre brano Amico, realizzato direttamente nel suo studio di registrazione personale, con lo slogan finale «Ce la faremo!» da brividi. Una vera iniezione d'amore per tutte le persone che lottano quotidianamente contro il Coronavirus o che sono costrette a restare in casa, che fa seguito ai pensieri quotidiani che Renato Zero ha pubblicato sui suoi profili social nelle ultime due settimane. renato zero Con la campagna web #WeAreItaly, lanciata dal Ministero degli Affari Esteri, è possibile accedere a contenuti online proposti da musei e parchi archeologici, biblioteche e archivi, festival e teatri, mondo del cinema e spettacoli live, tv, radio ed editoria. Sull'apposita pagina del sito del ministero ma anche su Youtube c'è l'intera raccolta dei video dei musicisti che hanno aderito, da Andrea Bocelli a Tiziano Ferro, da Nek a Nina Zilli, da Nicola Piovani a Uto Ughi.